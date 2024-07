Kamala contrapõe carreira como procuradora com ficha criminal de Trump e diz que republicano será um retrocesso

Pesquisa recente mostra a democrata numericamente à frente do republicano, porém dentro da margem de erro, indicando um empate técnico entre os dois candidatos

EFE/EPA/JEFFREY PHELPS Vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, discursa durante um evento de campanha em West Allis, Wisconsin, EUA



A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, realizou nesta terça-feira (23) o seu primeiro comício, em West Allis, Wisconsin, como pré-candidata à Presidência. “Ao longo da minha carreira, lidei com criminosos de todos os tipos. Predadores que abusaram de mulheres, fraudadores que roubaram consumidores, trapaceiros que quebraram as regras para seu próprio benefício. Então me ouçam quando eu digo: eu conheço o tipo de Donald Trump“, disse, repetindo o mesmo discurso feito ao escritório sede da campanha, na véspera. A democrata chamou o candidato republicano Donald Trump de retrocesso e disse que nas eleições de novembro nos EUA “é uma escolha entre a liberdade e o caos”. “Estamos focados no futuro, o outro, está focado no passado. Trump quer fazer nosso país retroceder”, disse Kamala. Durante seu curto discurso, porém, energético, a democrata mencionou algumas condenações judiciais do empresário, como o caso em que foi obrigado a indenizar uma jornalista por estupro.

Além disso, ela acusou Trump de receber apoio de bilionários e grandes empresas, citando promessas em troca de doações milionárias para sua campanha. A diferença para o clima dos eventos de campanha de Joe Biden é uma das características positivas que vem sendo destacada nas aparições de Kamala até agora. “Reconstruir a classe média vai ser um objetivo definidor da minha Presidência. Quando a nossa classe média é forte, os EUA são fortes”, afirmou. Em seu pronunciamento, Kamala falou sobre algumas de suas prioridades, caso seja eleita. São elas:

Lei garantindo o direito ao aborto

Implantar uma legislação mais rígida para acesso a armas de fogo

Banir a comercialização de armas

Ampliar os direitos trabalhistas

Cuidados à infância

Uma pesquisa recente mostrou a democrata numericamente à frente de Trump, porém dentro da margem de erro, indicando um empate técnico entre os dois candidatos. Kamala aparece com 44% das sintenções de votos, contra 42% do republicano. A pesquisa foi feita na segunda e terça com 1.241 pessoas, após o anúncio de desistência de Biden. Um levantamento anterior, realizado nos dias 15 e 16 de julho, mostrava os dois numericamente empatados com 44%. Kamala também celebrou ter alcançado o apoio de delegados suficientes para garantir a nomeação democrata. “Estou muito honrada e vou passar as próximas semanas unindo o nosso partido”, disse. “O caminho para a Casa Branca passa por Wisconsin”, disse, em referência ao estado-pêndulo. “Vocês nos ajudaram a ganhar em 2020, e em 2024 nós vamos vencer novamente”, acrescentou Kamala. Como fez na segunda, em sua primeira aparição pública, Kamala defendeu o legado de Biden e repetiu que o presidente já fez mais do que muitos mandatários que serviram por oito anos.

