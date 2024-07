Kamala Harris compara Trump a ‘trapaceiros’ em 1º comício como pré-candidata e garante vitória dos democratas

Democrata fará da luta pelo direito ao aborto nos Estados Unidos uma parte central de sua campanha presidencial contra o republicano

EFE/EPA/TING SHEN / POOL vice-presidente dos EUA, Kamala Harris (D), chega com a vice-presidente sênior de campeonatos da NCAA, Lynda Tealer



A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, comparou o candidato republicano à Presidência, Donald Trump, a “predadores” e “trapaceiros”, ao criticá-lo por ser o primeiro ex-presidente do país condenado por um crime. “Naquela função, eu me deparei com criminosos de todos os tipos. Predadores que abusaram de mulheres. Fraudadores que roubaram consumidores. Trapaceiros que violaram as regras em benefício próprio. Então, acreditem quando eu digo que conheço tipos como Donald Trump”, disse ela, nesta segunda-feira (22), dirigindo-se à equipe de campanha do Partido Democrata. Suas críticas tem referências ao seu passado como procuradora da Califórnia. A vice-presidente americana, Kamala Harris, prometeu, vencer Donald Trump em novembro, e admitiu uma “montanha-russa” de emoções após a decisão do presidente, Joe Biden, de desistir da disputa à reeleição.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Nos próximos 106 dias, vamos apresentar nosso caso para o povo americano e vamos vencer”, disse Harris à equipe de campanha do Partido Democrata em Delaware. “Tem sido uma montanha russa e todos estamos tomados por tantas emoções misturadas a respeito – Tenho que dizer que eu amo Joe Biden”. Kamala, que realizou no domingo (21) seu primeiro discurso após a desistência de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, a reeleição, prometeu, durante seu primeiro discurso de campanha, fazer da luta pelo direito ao aborto nos Estados Unidos uma parte central de sua campanha presidencial contra Trump.

“Vamos lutar pela liberdade reprodutiva, sabendo que, se Trump tiver a chance, ele vai assinar a proibição do aborto para criminalizá-lo em todos os estados”, disse a vice-presidente. Harris, que em menos de 24 hora arrecadou mais de R$ 450 milhões, é apoiada por mais de 500 delegados dos 1.986 necessários para ganhar a indicação do partido. De acordo com uma contagem compilada pelo portal “The Hill”, Kamala ganhou o apoio de pelo menos 531 delegados, que confirmaram que votarão nela na Convenção Nacional Democrata, a ser realizada em Chicago de 19 a 22 de agosto. Desde então, várias figuras políticas do partido demonstraram apoio a ela. De acordo com uma contagem do jornal “Washington Post”, entre os 263 senadores e representantes democratas e 23 governadores, 205 apoiaram Kamala Harris, em comparação com 81 que não o fizeram até o momento.

*Com informações da AFP e EFE