Kamala Harris critica políticas antiaborto de Trump e defende direitos reprodutivos

A vice-presidente dos Estados Unidos e candidata do Partido Democrata nas próximas eleições presidenciais, Kamala Harris, fez duras críticas às políticas antiaborto implementadas por Donald Trump. Ela se manifestou contra as leis restritivas que foram intensificadas em diversos estados após a revogação da decisão Roe vs. Wade em 2022. Harris trouxe à tona o caso de Amber Nicole Thurman, uma mulher da Geórgia que faleceu devido a complicações após o uso de uma pílula abortiva. Kamala destacou que uma comissão oficial concluiu que a morte de Thurman poderia ter sido evitada se ela tivesse recebido atendimento médico adequado a tempo.

A vice-presidente enfatizou que “sobreviventes de estupro e incesto estão sendo impedidos de tomar decisões sobre seus próprios corpos”, alertando que “mulheres estão morrendo” em decorrência das políticas de Trump. Desde a revogação da Roe vs. Wade, 22 estados adotaram restrições severas ao aborto, tornando o tema uma questão central nas eleições. Além disso, Harris expressou preocupação com a possibilidade de Trump assinar uma proibição nacional do aborto, caso tenha a oportunidade.

Em resposta a essa situação, ela se comprometeu a levar ao Congresso um projeto de lei que busque garantir o direito ao aborto como uma norma federal. A vice-presidente também defendeu a criação de uma legislação que vise restaurar a liberdade reprodutiva das mulheres.

O caso de Amber Thurman, que buscou ajuda na Carolina do Norte devido à proibição em seu estado, resultou em complicações fatais. Kamala lamentou profundamente a perda, afirmando que ela deveria estar viva e cuidando de seu filho. Organizações que lutam pelos direitos das mulheres também se manifestaram contra as restrições ao aborto, argumentando que essas leis atrasam o acesso a cuidados que podem salvar vidas.

Publicado por Fernando Keller