Kamala Harris desafia Trump para novo debate eleitoral em outubro

SAUL LOEB / AFP 'A vice-presidente Harris está pronta para outra oportunidade de dividir o palco com Donald Trump', disse a gerente de campanha Jen O'Malley Dillon



A candidata democrata Kamala Harris desafiou neste sábado (21) seu oponente republicano, Donald Trump, para um segundo debate presidencial na CNN em 23 de outubro, poucos dias antes da eleição nos EUA. “A vice-presidente Harris está pronta para outra oportunidade de dividir o palco com Donald Trump”, disse a gerente de campanha Jen O’Malley Dillon em um comunicado. “Trump não deveria ter nenhum problema em concordar com esse debate.”

Até o momento, o ex-presidente republicano rejeitou a ideia de voltar à TV para enfrentar sua rival na eleição de 5 de novembro. De acordo com todos os relatos, foi ela quem dominou o debate de 10 de setembro, constantemente irritando o adversário em algumas questões delicadas: a presença nos comícios dele, seu relacionamento com seus antigos aliados políticos e sua reputação internacional, entre outros.

Isso não impediu que Trump afirmasse que “venceu” o debate e atacasse a imparcialidade dos dois jornalistas da ABC que moderaram o debate.

“Não haverá um terceiro debate”, disse o republicano em meados de setembro, incluindo no relato o debate televisionado em junho com o presidente Joe Biden, então candidato democrata, cujo desempenho catastrófico precipitou sua renúncia para dar lugar a Harris.

Faltando 45 dias para a eleição, o resultado continua tão indeciso como sempre, com Trump e Harris empatados em vários dos sete principais estados decisivos, onde tudo provavelmente será decidido.

O republicano de 78 anos estará em um comício de campanha neste sábado em um deles: Carolina do Norte. O ex-presidente venceu esse estado do sudeste em seu duelo com Biden em 2020. Mas Harris, sua novo rival, de 59 anos, está contando com afro-americanos e jovens, dois eleitorados motivados por sua candidatura, para vencer lá em novembro.

*Com informações da AFP

Publicado por Carolina Ferreira