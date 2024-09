Kamala Harris intensifica campanha on-line e investe cerca de 20 vezes mais que Trump em plataformas

A campanha da democrata tenta aproveitar a boa avaliação no debate com o republicano para impulsionar propaganda em Estados-pêndulo e captar novos doadores em todo o país

EFE/EPA/JEFFREY PHELPS A disparidade digital também reflete a estrutura e as prioridades das campanhas de Kamala Harris e Donald Trump



Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos e candidata à Casa Branca pelo Partido Democrata, investiu mais de US$ 12 milhões (cerca de R$ 65 milhões) em publicidade digital após o debate com Donald Trump, em que foi apontada como vencedora por analistas de política americana. A campanha de Kamala tentou aproveitar a boa avaliação para impulsionar propaganda em Estados-pêndulo e captar novos doadores em todo o país. Kamala superou os gastos do candidato pelo Partido Republicano em uma proporção de 20 para 1. Os gastos dela foram US$ 12,2 milhões (R$ 66,3 milhões), enquanto os dele, US$ 611.228 (R$ 3,3 milhões) nas plataformas da Meta, de acordo com registros da empresa.

Kamala dobrou a arrecadação de fundos do concorrente em julho e agosto. A disparidade digital também reflete a estrutura e as prioridades de cada campanha. Um dos vice-gerentes de campanha de Kamala é um ex-estrategista digital de ponta, enquanto a campanha de Trump não tem um especialista digital em seus altos escalões. Desde o início da corrida presidencial, a campanha de Kamala tem investido significativamente mais do que a de Trump, o que tem gerado apreensão entre os republicanos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em Estados como a Pensilvânia, Kamala destinou US$ 1,3 milhão, enquanto Trump investiu apenas US$ 22.465. Em Michigan, a diferença foi ainda mais acentuada, com Kamala gastando US$ 1,5 milhão e Trump apenas US$ 34.790. Embora a campanha de Trump tenha alocado mais recursos em anúncios no Google, especialmente no YouTube, seus gastos totais ainda ficam atrás dos de Kamala.

A estratégia digital de Trump, que busca se conectar com o público de outras formas, pode ser prejudicada pela sua menor presença em anúncios pagos. Entre suas estratégias para alcançar o público digital de outras maneiras estão a visita a um bar de bitcoin em Nova York, conversa com estrelas do YouTube, streamers e podcasters, entrar no TikTok, e a criação de uma rede social – a Truth Social.

Além disso, a campanha de Trump tem veiculado anúncios no Google, direcionados a mulheres em centros urbanos de Estados-pêndulo sobre sua promessa de tornar os tratamentos de fertilização in vitro gratuitos. Os anúncios são rosa com as palavras, todas em letras maiúsculas: “Você quer mais bebês? Trump quer”. Já Kamala anunciou na área ao redor de Dearborn, do Estado de Michigan, que tem uma grande população de árabes e muçulmanos americanos, apresentando seus esforços “para acabar com o sofrimento em Gaza.” Embora um maior investimento não garanta a vitória, a disparidade nos gastos digitais é notável, especialmente considerando que Trump havia priorizado esse tipo de publicidade em 2020.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carolina Ferreira