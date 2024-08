Kamala Harris faz homenagem para Biden na abertura da convenção democrata: ‘Presidente incrível’

Líder dos EUA, de 81 anos, falará ao público na noite desta segunda-feira, na qual sua vice será oficializada como candidata para disputar a Casa Branca

EFE/EPA/JUSTIN LANE Vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, discursa ao público na noite de abertura da Convenção Nacional Democrata (DNC) no United Center em Chicago, Illinois



A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, abriu, nesta segunda-feira (19) a Convenção Nacional Democrata em Chicago homenageando o presidente Joe Biden, que passará a ela esta o bastão eleitoral para enfrentar a acirrada disputa pela Casa Branca. Harris, de 59 anos, expressou estar “eternamente agradecida” a Biden, a quem chamou de um “presidente incrível”. “Joe, obrigada por sua liderança histórica, por sua vida de serviço à nossa nação”, disse ela, aclamada pelos milhares de delegados que se reuniram no United Center, casa dos Chicago Bulls e dos Chicago Blackhawks. Biden, de 81 anos, ainda falará ao público na noite de hoje, na qual Harris será oficializada como candidata para disputar a Casa Branca contra o republicano Donald Trump.

“Ele está ansioso por este momento”, disse nesta segunda-feira a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre. “É um momento de satisfação pessoal para ele e está muito emocionado”, acrescentou. Harris deve se juntar a Biden no palco, de modo que as lágrimas de tristeza por sua partida podem se transformar em choro de alegria com a ascensão da vice-presidente. A nomeação é um marco em sua carreira e encerra um dos meses mais turbulentos da política americana, no qual Kamala sucedeu a Biden, que, pressionado pelas dúvidas sobre sua idade avançada, desistiu de disputar um segundo mandato.

A advogada de 59 anos trouxe um novo ânimo ao Partido Democrata quando muitos começavam a se resignar com um cenário de derrota. A mais recente pesquisa do The Washington Post/ABC/Ipsos divulgada no domingo mostra Kamala com uma vantagem estreita sobre Trump, uma recuperação significativa considerando que, há um mês, Biden estava empatado com o magnata republicano e perdendo terreno em estados cruciais como Arizona e Nevada. A ascensão da vice-presidente incomoda os republicanos.

Nesta semana, no entanto, as atenções estarão voltadas para o United Center, a icônica casa dos Chicago Bulls e dos Chicago Blackhawks, onde tudo está pronto para receber dezenas de milhares de democratas que se reunirão para aplaudir Kamala. As especulações sobre a participação de Beyoncé, que cedeu seu imponente hino “Freedom” para a campanha, aumentam a expectativa em torno do evento que, no fim das contas, será uma plataforma única para Harris em seu desafio de conquistar um eleitorado que não necessariamente está muito familiarizado com ela.dispersou rapidamente.

