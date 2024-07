Em discurso a professores nesta quinta (25), a vice-presidente dos EUA comentou que Trump tem uma visão “retrógrada”, reforçou o compromisso com a população LGBTQIA+ e prometeu acabar com proibições educativas

LESLIE PLAZA JOHNSON/EFE/EPA Kamala Harris discursa na 88ª convenção nacional da Federação Americana de Professores nesta quinta-feira (25) em Houston



A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, pré-candidata democrata às eleições presidenciais de novembro, incentivou nesta quinta-feira (25) os eleitores em Houston, no Textas, e pediu que compareçam às urnas em defesa das “liberdades” no país. Em discurso diante da Federação Americana de Professores, um sindicato nacional que expressou apoio a Kamala nesta semana, a política democrata advertiu que o ex-presidente Donald Trump e o Partido Republicano têm uma visão “retrógrada”. “A pergunta é: em qual país querem viver? Um país de liberdade, compaixão e Estado de Direito ou um país de caos, ódio e medo?”, questionou.

Kamala deu ênfase ao seu compromisso com os direitos reprodutivos, da população LGBTQIA+ e de acabar com diferentes proibições educativas instauradas por Estados governados por republicanos. A pré-candidata fez referência às leis aprovadas em Estados como Flórida e Texas que restringiram programas e livros sobre assuntos como raça e diversidade sexual em instituições de ensino públicas.

“Neste momento, estamos em uma luta por nossas liberdades mais fundamentais. Aos líderes (republicanos), eu digo: ‘Aí vamos nós!'”, exclamou Kamala, animando uma audiência que respondeu com gritos de apoio. A vice-presidente e ex-procuradora do estado da Califórnia é a favorita para receber a candidatura democrata, após o presidente Joe Biden desistir de concorrer à reeleição por pressão do partido.

*Com informações do Estadão Conteúdo

