Kamala Harris lidera corrida presidencial com 50% das intenções de voto, segundo a Emerson College Polling

Pesquisa foi realizada entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro de 2024, envolvendo uma amostra de 1.000 eleitores

EFE/EPA/JEFFREY PHELPS Comparando com o levantamento anterior, Harris aparecia com 49% e Trump com 47%. A diferença entre os candidatos se mantém bastante estreita



Uma recente pesquisa realizada pela organização apartidária Emerson College Polling revela que Kamala Harris, representante do Partido Democrata, continua liderando a corrida presidencial contra o ex-presidente Donald Trump, do Partido Republicano. Os dados mostram que Harris possui 50% das intenções de voto, enquanto Trump aparece com 48%. Comparando com o levantamento anterior, que indicava 49% para Harris e 47% para Trump, a diferença entre os candidatos se mantém bastante estreita.

A pesquisa foi realizada entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro de 2024, envolvendo uma amostra de 1.000 eleitores. A margem de erro da pesquisa é de aproximadamente 3 pontos percentuais, o que significa que a disputa entre os dois candidatos pode ser ainda mais acirrada do que os números sugerem. Essa proximidade nas intenções de voto reflete um cenário eleitoral dinâmico e competitivo. Esses resultados indicam que a corrida pela Casa Branca está longe de ser decidida, com ambos os candidatos apresentando um forte apelo entre os eleitores.

