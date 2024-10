Biden fará 1ª visita de Estado de um presidente dos EUA à Alemanha em 40 anos

Último encontro diplomático aconteceu antes da reunificação alemã, quando o presidente Ronald Reagan, em 1985, foi a Bonn

Mandel Ngan/AFP Na agenda de Biden está programada uma reunião com o presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, e o chanceler, Olaf Scholz



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fará a primeira visita de Estado de um mandatário americano à Alemanha em 40 anos entre 10 e 13 de outubro, anunciou a Presidência da República Federal Alemã nesta quinta-feira (3). “Pela primeira vez desde a reunificação (alemã), um presidente dos EUA será recebido na Alemanha com as mais altas honras protocolares”, informa o comunicado. De acordo com o texto, “a última visita de Estado de um presidente dos EUA à Alemanha foi há quase 40 anos”, referindo-se à visita de Estado do presidente Ronald Reagan, em 1985, a Bonn, então capital da Alemanha Ocidental, e às cidades de Bitburg e Bergen-Belsen. Na agenda de Biden está programada uma reunião com o presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, e o chanceler, Olaf Scholz.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Na sexta-feira, 11 de outubro, Biden, que aterrissará na Alemanha na próxima quinta-feira, será recebido com honras militares por Steinmeier no Palácio Bellevue, a residência oficial do chefe de Estado alemão. Os dois homens participarão de um banquete e Biden será condecorado com o nível especial da Grã-Cruz da Ordem do Mérito da República Federal da Alemanha, a maior honraria alemã concedida a um presidente dos EUA desde George H. W. Bush, chefe de Estado dos EUA de 1988 a 1992.

Steinmeier prestará, portanto, “homenagem ao serviço prestado pelo presidente Biden à amizade germano-americana e à aliança transatlântica, que Biden moldou significativamente ao longo de cinco décadas e fortaleceu, em particular diante da agressão russa contra a Ucrânia”, diz a declaração presidencial alemã. Após o encontro com Steinmeier, Biden se reunirá com o chanceler Olaf Scholz. No sábado, 12 de outubro, Biden e Scholz viajarão juntos para Renânia-Palatinado, estado no sudoeste da Alemanha onde está localizada a base militar dos EUA em Ramstein.

*Com informações da EFE

Publicado por Marcelo Bamonte