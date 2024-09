Kamala Harris pede fim da ‘epidemia’ de violência armada nos EUA

Fala ocorre depois do tiroteio que deixou quatro mortos nesta quarta-feira (4)

EFE/EPA/JEFFREY PHELPS Fala foi após ataque em escola nos EUA



A vice-presidente americana, Kamala Harris, pediu nesta quarta-feira (4) uma ação mais contundente contra a violência provocada pelas armas individuais, horas após um ataque a tiros em uma escola na Geórgia (sul), que deixou quatro mortos. “Devemos pôr fim de uma vez por todas a esta epidemia de violência armada no nosso país. Não tem por que ser assim”, disse a candidata democrata à Casa Branca, durante um comício no estado de New Hampshire.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*Com informações da AFP

Publicada por Tamyres Sbrile