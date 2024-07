Kamala Harris recebe amplo apoio de doadores após desistência de Biden

Empresários desanimados com Biden voltaram a olhar com atenção para a corrida à Casa Branca; doador do Vale do Silício arrecadou mais de US$ 1 milhão em 30 minutos

EFE/EPA/ALLISON JOYCE Kamala Harris usou as redes sociais para comentar a desistência do presidente Joe Biden, neste domingo (21), e agradecer o apoio recebido



A desistência de Joe Biden da candidatura democrata para a presidência dos EUA deu novo ânimo para uma arrecadação mais forte de campanha. Com Kamala Harris, atual vice-presidente do país, como principal nome para entrar na disputa, eleitores e – principalmente – empresários desanimados com Biden voltaram a olhar com atenção para a corrida à Casa Branca. Desde então, doadores democratas estão se mobilizando em torno de Harris como a próxima candidata presidencial do partido, oferecendo às elites democratas algo que elas não sentiam há semanas: otimismo. Kamala Harris, atual vice-presidente dos EUA, pode ter a chance de concorrer à presidência se for confirmada pelo Partido Democrata. Assessores e grandes doadores disseram, já neste domingo, que estavam sendo inundados com entusiasmo e notícias de doações para apoiar Harris caso ela se tornasse a candidata oficial do Partido Democrata. A vice-presidente ainda precisará ser confirmada pelo seu partido.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Vários doadores de Biden e seus assessores disseram que estavam recebendo notícias de doadores que antes estavam desanimados, mas agora se dizem prontos para doar e apoiar uma chapa liderada por Harris. Um doador do Vale do Silício arrecadou mais de US$ 1 milhão em um período de 30 minutos, disse a pessoa ao The New York Times. Kamala Harris usou as redes sociais para comentar a desistência do presidente Joe Biden, neste domingo (21), e agradecer o apoio recebido para que substitua o democrata na corrida presidencial à Casa Branca. No primeiro posicionamento, Kamala falou em união do partido e disse que vai “conquistar” a nomeação democrata. Na tarde de domingo, o apoio dos doadores bilionários do Partido Democrata foi forte e rápido. Reid Hoffman, o mega-doador democrata que esteve entre os maiores apoiadores Biden nas últimas semanas em meio ao caos, endossou Harris para a presidência. Outro grande bilionário que apoiou Biden, Alex Soros, disse que também a estava apoiando. O Way to Win, um importante grupo de doadores democratas com muitos membros que são partidários de Harris, disse que a estava apoiando. Steve Phillips, um doador democrata e apoiador de longa data de Harris, disse que o “partido deve se unir à vice-presidente para ser a porta-estandarte”. Além dos doadores, Harris foi apoiada publicamente na tarde deste domingo por outros políticos americanos. O ex-presidente dos EUA Bill Clinton declarou que endossa a candidatura da vice-presidente para a corrida presidencial, assim como outros democratas do governo. Vinod Khosla, capitalista de risco bilionário e grande doador do Partido Democrata, disse que gostaria de ver uma convenção aberta e mencionou alguns candidatos de que gostava – incluindo o governador Josh Shapiro, da Pensilvânia, e a governadora Gretchen Whitmer, de Michigan. Reed Hastings, o executivo-chefe da Netflix, que foi um dos primeiros mega-doadores a pedir que Biden se afastasse, não apoiou explicitamente Harris como candidata, mas ficou subitamente otimista.

Publicado por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA