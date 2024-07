Kamala Harris se prepara para escolher novo vice na próxima segunda

Entre os nomes considerados, destacam-se o governadores da Pensilvânia, Kentucky, Minnesota e o senador Mark Kelly, do Arizona

A candidata a presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, está se preparando para uma visita a estados estratégicos na próxima semana, acompanhada de um candidato à vice-presidente que ainda não foi revelado. Essa movimentação indica que o processo de escolha de seu companheiro de chapa está chegando ao fim. A atenção em torno da seleção aumentou desde que Kamala se tornou a principal candidata democrata para as eleições de novembro, após a saída do presidente Joe Biden. Antes de iniciar sua turnê por estados “pêndulo”, que não têm uma preferência política definida, Kamala deve divulgar sua escolha para a vice-presidência. Entre os nomes que estão sendo considerados, destacam-se o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, o governador de Kentucky, Andy Beshear, o senador Mark Kelly, do Arizona, o governador de Minnesota, Tim Waltz, e o secretário de Transportes, Pete Buttigieg.

Recentemente, dois governadores, Roy Cooper, da Carolina do Norte, e Gretchen Whitmer , de Michigan, anunciaram que não estão mais na corrida pela vice-presidência. Kamala enfrenta um prazo apertado para tomar sua decisão, com o Comitê Nacional Democrata estabelecendo o dia 7 de agosto como limite para a escolha. Os potênciais candidatos estão participando de audições informais, se apresentando em eventos de campanha e na mídia. Josh Shapiro, por exemplo, fez comentários positivos sobre Kamala, afirmando que ela “não está apenas pronta, ela está muito pronta” para liderar ao lado de um novo vice-presidente.

Publicado por Fernando Keller

*Reportagem produzida com auxílio de IA