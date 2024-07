Eleição na Venezuela, Trump x Kamala, invasões de terras e importação recorde de leite

Confira os destaques do programa Hora H do Agro deste sábado (27)

Miguel Gutiérrez/EFE Eleições na Venezuela podem afetar o Brasil e o agro



O programa Hora H do Agro deste sábado (27), analisou os possíveis impactos das eleições da Venezuela no Brasil e no agro. Uma pesquisa da Altas Intel indicou Edmundo González, principal opositor de Nicolás Maduro, como o favorito. Apesar disso, há dúvidas se o resultado das urnas será respeitado, já que o ditador está no poder há 11 anos.

Outro tema analisado foi as eleições nos Estados Unidos após Joe Biden desistir da candidatura e Kamala Harris surgir como o nome mais provável para representar os democratas. Segundo o professor de relações internacionais do Ibmec, Carlo Cauti, a disputa será dura.

Também estiveram em destaque o aumento da tensão no campo em pelo menos 5 estados no Brasil com invasões de propriedades rurais por indígenas. A movimentação acontece dias antes da primeira reunião de conciliação sobre o Marco Temporal das Terras Índigenas. Isso porque o STF decidiu pelo fim da tese e o Congresso aprovou uma lei que valida o tema.

Já na pecuária, o destaque foi para as importações de leite pelo Brasil, que atingiram o maior volume da história. Dados da Secretaria de Comércio Exterior revelam que no primeiro semestre, o Brasil fez a aquisição de 1 bilhão de litros do produto, o que tem reforçado a crise no setor.

Maduro vai continuar no poder? Entenda como a eleição na Venezuela afeta o Brasil

