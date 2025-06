Kanye West faz aparição inesperada em julgamento de Diddy por tráfico sexual em Nova York

Questionado por jornalistas se estava lá para apoiar Combs, rapper hoje conhecido como Ye apenas assentiu com a cabeça, sem responder se poderia testemunhar no processo

Dimitrios Kambouris/Getty Images for Live Nation/AFP - 04/09/2016 Diddy e Kanye West se apresentam durante a turnê “Puff Daddy and Bad Boy Family Reunion”, no Madison Square Garden, em Nova York



O rapper Kanye West, atualmente conhecido como Ye, fez uma breve e surpreendente aparição no julgamento por tráfico sexual do magnata do hip-hop Sean “Diddy” Combs, nesta sexta-feira (13), em Nova York. Amigo de longa data de Combs, Ye foi ao tribunal federal de Manhattan em uma aparente demonstração de apoio, mas não teve permissão para entrar na sala principal onde o julgamento ocorre.

Vestido inteiramente de branco e acompanhado do filho de Diddy, Christian Combs, Ye chegou ao prédio pouco antes do meio-dia e permaneceu cerca de 40 minutos no local. Após passar pelo controle de segurança, ele foi questionado por jornalistas se estava lá para apoiar Combs e apenas assentiu com a cabeça, sem responder se poderia testemunhar no processo.

Como seu nome não estava incluído na lista oficial de convidados da defesa, o cantor não pôde acessar o 26º andar, onde o julgamento ocorre com segurança reforçada e assentos limitados a familiares, advogados, jornalistas credenciados e público que enfrenta longas filas. Ye foi conduzido a uma sala no 23º andar, onde acompanhou brevemente o depoimento por meio de um monitor de vídeo, ao lado de Christian e outros apoiadores. Com a movimentação causada por sua presença e a chegada de outros curiosos, ele deixou repentinamente a sala sem dar novas declarações e entrou em um sedã preto estacionado do lado de fora. Sua esposa, Bianca Censori, não foi vista no local.

A visita de Ye ocorreu um dia após o depoimento de uma testemunha identificada apenas como “Jane”, que relatou ter viajado com um “ícone da indústria musical”, amigo íntimo de Combs, para Las Vegas em janeiro de 2023. O nome do rapper citado não foi revelado publicamente, mas seu envolvimento foi discutido em audiência fechada. Jane relatou ter participado de eventos com o artista, como festas e clubes noturnos, e descreveu um episódio em que ele teria feito comentários de cunho sexual a ela durante uma festa em um quarto de hotel.

Sean Combs, de 55 anos, responde a acusações de tráfico sexual e crime organizado, em um processo que alega que ele utilizou fama, dinheiro e violência para explorar mulheres ao longo de duas décadas. Ele se declarou inocente, e sua equipe de defesa afirma que o governo está tentando criminalizar relações consensuais entre adultos.

O julgamento ainda teve mais um desdobramento na sexta-feira: o juiz Arun Subramanian anunciou a possibilidade de substituir um dos jurados após inconsistências em seu endereço. O jurado havia declarado residir no Bronx, mas depois informou ter se mudado para Nova Jersey. A defesa de Combs criticou a decisão e alegou que se tratava de uma tentativa velada de remover um jurado negro. O juiz afirmou que, mesmo com a substituição, a diversidade do júri seria mantida. O julgamento segue na próxima semana com a apresentação da defesa.

