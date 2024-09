Kate Middleton anuncia que terminou quimioterapia: ‘Meu caminho para a cura e para a total recuperação é longo’

A princesa de Gales deu uma notícia de aquecer o coração nesta segunda-feira (9). Kate Middleton, 42 anos, usou as redes sociais para informar que suas sessões de quimioterapia chegaram ao fim. Em um vídeo emocionante, ao lado dos filhos e do marido, princípe William, ela deu detalhes da nova fase, inclusive, que aos poucos retornará aos compromissos da agenda real. “Não posso dizer a vocês o alívio que é finalmente completar meu tratamento de quimioterapia. Os nove últimos meses foram muito difíceis para nós como família. A vida como a conhecemos pode mudar em um instante, e tivemos que encontrar uma forma de navegar as águas agitadas”, declarou a princesa de Gales em um dos trechos do comunicado.

Mesmo após ter finalizado a quimioterapia, a princesa de Gales informou que o processo ainda é árduo. “meu caminho para a cura e para a total recuperação é longo”. “No entanto, estou animada para voltar ao trabalho e ter alguns compromissos públicos nos próximos meses”, disse.

Em outro trecho ela falou: “A jornada (de tratamento) de câncer é complexa, assustadora e imprevisível para todos, especialmente para as pessoas próximas. Com humildade, também nos coloca cara a cara com nossas próprias vulnerabilidades de uma forma que nunca consideramos antes, e com uma nova perspectiva sobre tudo”.

“Apesar de tudo o que aconteceu antes, entro nesta nova fase de recuperação com um renovado senso de esperança e apreciação pela vida. William e eu somos muito gratos pelo apoio que recebemos e tiramos grande força de todos aqueles que estão nos ajudando neste momento. A gentileza, empatia e compaixão de todos têm sido verdadeiramente dignificante”.