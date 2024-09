Dois hospitais de Gaza podem parar de funcionar em 48 horas por falta de combustível

Região enfrenta, há mais de 11 meses, uma ofensiva israelense que já deixou quase 41 mil palestinos mortos

ISRAELI ARMY / AFP A grave escassez de combustível ameaça paralisar o centro dentro de 48 horas se Israel continuar a impedir a entrada de combustível



Funcionários dos hospitais Indonésio e Kamal Adwan, no devastado norte da Faixa de Gaza, alertaram nesta segunda-feira (9) que não poderão continuar a atender a partir de quarta-feira devido à falta de combustível para manter os geradores de eletricidade. O diretor do Hospital Indonésio, Marwan Sultan, também afirmou em comunicado que a unidade de cuidados intensivos atingiu sua capacidade máxima, lotada de pacientes em estado crítico e outros dez que dependem de respiradores. Segundo a agência de notícias palestina “Wafa”, as salas de operações funcionam sem parar, mas a grave escassez de combustível ameaça paralisar o centro dentro de 48 horas se Israel continuar a impedir a entrada de combustível.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Por sua vez, o Hospital Kamal Adwan também alertou em comunicado que estará fora de serviço dentro de 48 horas devido à falta de combustível e suprimentos médicos. “(Essa situação) representa uma grande ameaça à vida de muitos pacientes e feridos que recebem tratamento”, denuncia o texto. A Faixa de Gaza enfrenta há mais de 11 meses uma ofensiva israelense que já deixou quase 41 mil palestinos mortos — especialmente mulheres e crianças — e mais de 94 mil feridos, e durante a qual também foram atacados hospitais e escolas onde se refugiam dezenas de milhares de pessoas deslocadas.

*Com informações da EFE

Publicado por Marcelo Bamonte