Kate Middleton homenageia Diana e combina tiara com a filha; veja os looks da coroação

Princesa de Gales também homenageou a rainha Elizabeth II durante a cerimônia

Paul ELLIS / AFP Kate com brinco de Diana durante coroação do rei Charles III



Kate Middleton homenageou a princesa Diana e a rainha Elizabeth II durante a coração do rei Charles III, ocorrida neste sábado, 6, na Abadia de Westminster, em Londres. Esposa de William, filho de Diana, a princesa de Gales utilizou brincos pérola e diamante, acessórios usados que pertenceram a Diana era seus preferidos. Tanto que o par de brincos foram utilizados várias vezes por Diana. Ela havia ganhado os acessórios em 1981 de se casar com até então príncipe Charles III. Kate também homenageou a rainha, que morreu há oito meses. Ela utilizou um colar da década de 1950, um presente do do rei George V para sua filha, que até então conhecida como princesa Elizabeth. A joia foi utilizada pela rainha, pro exemplo, em um jantar na Casa Blanca, em 2007, com o ex-presidente dos Estados Unidos George W. Bush. Foi apenas um dos vários registros da rainha utilizando a joia. Outro destaque que chamou a atenção do público que acompanhou a cerimônia foi a tiara. Uma similar foi utilizada por Charlotte, sua filha. A princesa apostou em um manto formal azul com realces em vermelho. O manto estava sobre um vestido off-white.

