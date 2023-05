Filhos do primeiro casamento da rainha Camilla têm direitos da realeza? Entenda

Nova rainha consorte é mãe de Thomas Henry Parker Bowles, de 48 anos, e Laura Parker Bowles, de 45, frutos de um relacionamento com o oficial militar britânico Andrew Parker Bowles

Oli SCARFF / AFP A rainha Camilla da Grã-Bretanha, usando uma versão modificada da coroa da rainha Mary, acena da varanda do Palácio de Buckingham depois de ver o sobrevoo da Força Aérea Real no centro de Londres em 6 de maio de 2023, após suas coroações



Com a coroação do rei Charles III como monarca do Reino Unido, Camilla Rosemary Shand passa oficialmente a ser a nova rainha. Entretanto, seu matrimônio com o membro da família real não foi o único relacionamento que a inglesa teve ao longo de seus 75 anos. Até 1995, Camilla era casada com o oficial militar britânico Andrew Parker Bowles. Juntos por 21 anos, tiveram Thomas Henry Parker Bowles, de 48 anos, e Laura Parker Bowles, de 45. Com o casamento com Charles – iniciado em 2005, após o monarca se separar de Diana, em 1996 – Camilla compartilhou o título de princesa consorte. Entretanto, nas comemorações do Jubileu de Platina de Elizabeth II, a então rainha expressou seu desejo em ver Camilla como rainha consorte quando seu filho – Charles – assumisse o trono.

Assim que o novo rei foi empossado, Camilla tornou-se rainha consorte, como desejado por Elizabeth. Entretanto, seus filhos e netos não herdaram títulos oficiais já que as denominações e atribuições reais estão ligados à família real pelo sangue, não por via do casamento. Nesta semana, porém, o tabloide britânico Express explicou que Charles III pode – caso queira – dar títulos aos enteados e filhos de Camilla. Nascida no King’s College Hospital, em Londres, em 17 de julho de 1947, a nova rainha é a mais velha de três irmãos. Recentemente, seu filho Tom participou do podcast The News Agents e afirmou não se importar com o que as pessoas dizem sobre sua mãe. “Ela se casou com a pessoa que amava, foi isso que aconteceu”, pontuou. A fala seria uma resposta a Harry, filho mais novo de Charles com Diana, que chamou Camilla de “vilã” e “perigosa” em seu livro ‘O que sobra’.