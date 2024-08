Kiev e EUA investigam queda de caça F-16 em território ucraniano

‘É claro que estabeleceremos as causas do desastre aéreo. Ninguém escondeu nada nem está escondendo nada’, comentou Mikola Oleshchuk, chefe da Força Aérea ucraniana

A Ucrânia e os Estados Unidos investigam conjuntamente a queda de um caça F-16 americano na semana passada em território ucraniano durante uma de suas primeiras missões de combate, anunciou nesta sexta-feira (30) o chefe da Força Aérea ucraniana, Mikola Oleshchuk. “Garanto que uma análise detalhada já sendo feita, uma investigação está em andamento”, escreveu Oleshchuk em sua conta no Telegram, dizendo que havia recebido um “relatório preliminar” sobre o que aconteceu por parte dos EUA, que “já se uniram à investigação das causas”. O chefe do Exército também respondeu à deputada ucraniana Mariana Bezugla, que afirmou em suas redes que o F-16 foi abatido por fogo amigo ucraniano enquanto participava da interceptação do ataque maciço de mísseis e drones da Rússia contra a Ucrânia na segunda-feira passada.

“É claro que estabeleceremos as causas do desastre aéreo. Ninguém escondeu nada nem está escondendo nada”, comentou Oleshchuk, que acusou Bezugla de usar a tragédia para “desacreditar” o Exército ucraniano. “Mais uma vez, você só jogou lama em mim, pessoalmente, e na Força Aérea. Você desacreditou os fabricantes de armas americanos, o principal aliado da Ucrânia, os Estados Unidos”, acrescentou Oleshchuk. Os militares ucranianos confirmaram que a aeronave F-16 fabricada nos EUA caiu por motivos não esclarecidos. O piloto também morreu no incidente.

*Com informações da EFE

