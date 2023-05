Kilicdaroglu lamenta derrota e fala em ‘eleição mais injusta em anos’ na Turquia

Rival do atual presidente turco, Tayyip Erdogan, afirmou que seguirá lutando pelo país

ADEM ALTAN/AFP Kemal Kilicdaroglu alcançou 47,87% dos votos



Kemal Kilicdaroglu, candidato da oposição na eleição presidencial da Turquia, lamentou derrota no pleito deste domingo, 28. O rival do atual presidente Tayyip Erdogan que essa foi “a eleição mais injusta em anos” e reiterou que seguirá lutando pelo país. “Tenho um pedido de todos vocês, por favor, vamos manter viva a luta pela democracia para vocês, para seus filhos, para os aposentados, para nossas mães e pais, para nossos agricultores e comerciantes”, disse Kilicdaroglu. O candidato argumentou que “todos os meios do Estado foram mobilizados para um partido político”. “Vivemos a eleição mais injusta dos últimos anos. Todas as possibilidades foram colocadas sob os pés de um homem”, afirma.

Apesar do forte movimento anti-Erdogan, que juntou seis partidos e tem o apoio de jovens, curdos (10% do eleitorado) e donas de casa, o líder turco conquistou o apoio da terceira via durante a última semana de campanha eleitoral. No primeiro turno, realizado no dia 14 de maio, apesar das pesquisas apontarem a oposição à frente, os resultados surpreenderam. Mesmo com a disputa acirrada, Erdogan conseguiu levar a melhor e obteve 49,5% dos votos, contra 44,9% de Kilicdaroglu. Sobre o resultado em Ancara, capital turca, o opositor afirmou que isso indica que o povo quer mudança. Nesta eleição, a vontade do povo de mudar um regime autoritário surgiu apesar de todas as pressões. Continuaremos nossa luta em todas as frentes com todos os membros do Partido Republicano do Povo (CHP) e da Aliança Nacional. Continuaremos sendo na vanguarda desta luta até que a verdadeira democracia chegue ao nosso país”, finalizou.