Lady Di: roupas e objetos da princesa Diana serão leiloados

Roupas e acessórios da princesa Diana serão leiloados em um evento promovido pela Julien’s Auctions nesta quinta-feira (27). Cerca de 50 peças, entre vestidos, sapatos, bolsas e chapéus estarão no maior leilão de objetos da princesa de Gales desde 1997, ano em que morreu. Apresentada em diversos países antes de desembarcar em Beverly Hills, a coleção intitulada “A Elegância da Princesa Diana e Uma Coleção Real” inclui sapatos de Salvatore Ferragamo, Kurt Geiger e Rayne, além de cartas que ela escreveu. Entre os itens mais valiosos estão um vestido de gala azul com estrelas de diamante, usado por Diana em 1986 na estreia de “O Fantasma da Ópera” em Londres, e um vestido de renda magenta no estilo flamengo, avaliados entre US$ 200 mil e US$ 400 mil.

Lady Di era fascinada por moda e ficou conhecida por seu estilo sofisticado. Gabriela Schwartz, diretora da Julien’s Auctions, disse que a intenção é celebrar a elegância da princesa. “Ela realmente amava a moda. Era decidida sobre onde usar as peças e que estilistas vestir. É a princesa do povo e o sonho de qualquer estilista”, destacou. Ela lembrou, ainda, que um dos vestidos de Diana foi vendido em dezembro pela quantia recorde de US$ 1,14 milhão (R$ 6,2 milhões), em outro leilão da casa. Disponível para lances no site da Julien’s Auctions, o leilão inclui objetos pertencentes a outros membros da realeza britânica.

