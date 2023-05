Confira a trajetória de Charles III até se tornar rei

Monarca teve uma vida marcada por crises familiares, paixão proibida e chegou a ser tachado de maluco por admitir que falava com plantas e defendia a agricultura orgânica

TOBY MELVILLE / POOL / AFP Aos 74 anos, Charles III é o mais velho monarca a ser coroado no Reino Unido



Charles III, de 74 anos, será coroado rei neste sábado, 6, em uma cerimônia realizada na Abadia de Westminster, em Londres, no Reino Unido. Ele é o monarca mais velho a assumir essa posição. Porém, antes de conseguir substituir sua mãe, Elizabeth II, a rainha que mais tempo ficou à frente do trono britânico — foram 70 anos de reinado —, ele teve uma vida marcada por crises, paixões e chegou a ser tachado de “maluco” por admitir que falava com plantas e defendia a agricultura orgânica. O monarca é um defensor de longa data das questões ambientais, desde o combate às mudanças climáticas até a biodiversidade. Em sua coroação, por exemplo, o tema se fará presente. O primogênito de Elizabeth distribuirá sementes de flores silvestres para alunos, usando roupas cerimoniais recicladas e talvez até autorizando que tiaras de diamantes sejam substituídas por peças de flores. Antes de se tornar rei, em setembro de 2022, Charles costumava ser um dos menos apreciados membros da realeza britânica. Até subir ao trono. Embora sua popularidade tenha melhorado, agora enfrenta o desafio de conduzir uma difícil modernização da monarquia. O monarca não consegue consolidar a sua imagem, sobretudo perante os mais jovens, apesar de compartilhar com eles uma paixão de longa data pelo meio ambiente e pelo combate às alterações climáticas.

Veja as principais datas que marcaram a vida do rei de 74 anos

Nascimento do rei

Charles Philip Arthur George de Edimburgo nasceu em 14 de novembro de 1948, no Palácio de Buckingham. Ele é o filho mais velho de Elizabeth II e do príncipe Philip, o segundo na linha de sucessão ao trono quando veio ao mundo. Sua mãe tornou-se rainha em 6 de fevereiro de 1952, quando George VI, avô de Charles III, que tinha 3 anos na época, morreu. Com a perda do parente real, o jovem garoto se tornou herdeiro do trono. Aos 14 anos, ele ingressou no internato de Gordonstoun, na Escócia.

Nomeado príncipe de Gales

Aos 21 anos, em 1º de julho de 1969, Charles foi nomeado príncipe de Gales em uma cerimônia televisionada no Castelo de Caernarfon. Um ano depois, formou-se na Universidade de Cambridge. De 1971 a 1976, ele tem um breve caso com Camilla Shard, sua atual esposa que assume o cargo de rainha consorte e também será coroada no sábado. Contudo, ela se casou com Andrew Parker Bowles em julho de 1973. Ja o príncipe ingressou na Marinha Real.

Charles e Lady Diana

Charles III e Lady Diane Spencer se conheceram em 1977, quando a ela tinha 16 anos. O monarca namorava Sarah Spencer, a irmã mais velha da mulher com que futuramente se casaria e que seria mãe de seus filhos, os príncipes William e Harry. O casal ficou noivo em 24 de fevereiro de 1981, quando ele tinha 31 anos, e ela,19. Eles se casaram no mesmo ano, em 29 de julho. A cerimônia foi realizada na Catedral de São Paulo, em Londres, e assistida por cerca de 750 milhões de telespectadores em todo o mundo. Diana tornou-se princesa de Gales. Eles se separaram oficialmente em 9 de dezembro de 1992. Contudo, o divórcio foi pronunciado somente em 28 de agosto de 1996.

Filhos de Charles III e Lady Diana

Charles e Diana tiveram dois filhos antes de se separarem. William, o mais velho, nasceu em 21 de junho de 1982. Harry veio ao mundo dois anos depois, em 15 de setembro de 1984. William, atual príncipe de Gales, é o primeiro na linha de sucessão ao trono britânico. Seu irmão visto como filho rebelde e praticamente não tem chances de se tornar rei. Sua relação com a família real é conturbada, porém, confirmou presença na coroação de seu pai. Ele irá sozinho, sem sua esposa e filhos, que vão permanecer na Califórnia. Este erá o primeiro reencontro de Harry com a família real, alvo de suas críticas nos últimos meses. Desde que se mudou para os Estados Unidos em 2020, ele e a mulher Meghan criticaram repetidamente a monarquia. Esses ataques se intensificaram nos últimos meses com uma série da Netflix, entrevistas na televisão e a publicação das memórias do príncipe. Em sua explosiva autobiografia “O que Sobra”, publicada em janeiro, Harry relata detalhes sórdidos sobre a família real e acusa seu irmão William, o primeiro na linha de sucessão ao trono, de agredi-lo fisicamente durante uma discussão sobre Meghan.

Morte de Lady Diana e casamento com Camila

Em 31 de agosto de 1997, uma perda terrível chegava à família real: a morte de Diana, princesa de Gales. Ela morreu em um acidente de carro em Paris enquanto era perseguida por paparazzi. Charles insistiu que ela fosse enterrada com honras reais. Oito anos após a morte de sua esposa, o monarca se casou com Camila em 9 de abril de 2005, mulher por quem havia se apaixonou há anos e com quem teve um caso extraconjugal escandaloso.

Casamento de William e Harry e desavenças familiares

Os anos 2000 foram marcados pelo casamento de William, seu primogênito, com Kate Middleton, agora conhecida como Catherine, princesa de Gales. A cerimônia foi realizada em 29 de abril de 2011. Depois, houve o casamento de Harry com a atriz norte-americana Meghan Markle, em 19 de maio de 2018. Dois anos após a união de seu último filho, começam as polêmicas envolvendo a família real — caso que perdura até os dias de hoje. Em 7 de março de 2020, Harry criticou o pai em entrevista a uma rede de TV dos Estados Unidos, para onde se mudou com Meghan após deixar a monarquia, no início daquele ano. O príncipe disse pai foi “sufocado” pela tradição.

Morte dos pais

Em um pouco mais de um ano, Charles III perdeu o pai e a mãe (ambos morreram com quase cem anos). O príncipe Philip morreu em 9 de abril de 2021, e a rainha Elizabeth, em 8 de setembro de 2022. A rainha partiu cercada por sua família no castelo escocês de Balmoral. Seu herdeiro se tornou automaticamente rei sob o nome de Charles III. Em 10 de setembro, ele foi oficialmente proclamado monarca em uma cerimônia tradicional, mas sóbria, no Palácio de St James, em Londres, abrindo um novo capítulo na monarquia britânica.

Ataques, polêmicas familiares e coroação

Após assumir o trono britânico, Charles III não teve dias fáceis. Afinal, mesmo com boa parte dos britânicos acreditando que a monarquia é melhor oção a um chefe de Estado, ele não é tão popular quanto sua mãe e não tem o apoio dos jovens, que o acusam de não estar conectado com seu povo. O monarca enfrenta a difícil tarefa de modernizar a realeza. Provas de seus desafios não faltaram. Em 6 de dezembro de 2022, um jovem jogou um ovo nele, sem acertá-lo, durante uma visita nos arredores de Londres. Foi o início de um movimento de protesto que com mais ovos jogados na direção do monarca e manifestantes com faixas que diziam “Não é meu rei”. Em 11 de janeiro de 2023, Harry publicou o livro de memórias intitulado “O Que Sobra”, no qual critica a atitude de membros da família real, incluindo o rei, a quem acusa de brincar com o fato de que poderia não ser seu pai verdadeiro. Apesar de tanto caos em torno da família real e a não tão favorável aceitação do monarca, neste 6 de maio de 2023 ele será coroado, junto com sua esposa Camilla, diante de cerca de 2.000 convidados na Abadia de Westminster, em Londres, durante uma cerimônia simplificada e modernizada.