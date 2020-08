Furacão Laura causa prejuízos milionários nos EUA e Caribe

O estudo da KCC observa que os prejuízos no Caribe incluem danos causados por ventos fortes e tempestades a propriedades residenciais, comerciais, industriais e automóveis

O furacão Laura causou prejuízos nos Estados Unidos avaliados em US$ 9 bilhões (cerca de R$ 48,5 bilhões), enquanto os danos somam cerca de US$ 200 milhões (cerca de R$ 1 bilhão) no Caribe, onde passou como uma tempestade tropical, segundo estimativa preliminar apresentada nesta segunda-feira por Karen Clark & Company (KCC). A empresa, especializada em gestão de risco de desastres, estima o dano causado por Laura nos Estados Unidos em US$ 9 bilhões, onde atingiu como um poderoso furacão de categoria 4 na escala Saffir-Simpson, na última quinta-feira, na costa da Louisiana e causou pelo menos 15 mortes.

O estudo da KCC observa que os prejuízos no Caribe incluem danos causados por ventos fortes e tempestades a propriedades residenciais, comerciais, industriais e automóveis. Durante sua duração, de 20 a 29 deste mês, Laura passou por Antígua e Barbuda, Ilhas Virgens, São Cristóvão e Nevis, República Dominicana, Haiti e Cuba como uma tempestade tropical, antes de atingir a Louisiana como um furacão.

O Haiti foi, de longe, o país do Caribe mais castigado por Laura, que deixou 31 mortos e oito desaparecidos naquele território. Na República Dominicana, o saldo é de quatro vítimas. Em Porto Rico, território americano, Laura fez com que quase 200 mil pessoas ficassem sem energia elétrica, além de gerar enchentes e bloqueios de estradas.