‘Lei Ônibus’ proposta por Milei é aprovada pela Câmara dos Deputados na Argentina

Pacote de reformas liberais foi aprovado por 144 votos favoráveis a 109 contrários

Juan Mabromata / AFP Congresso argentino vota reformas liberais de Javier Milei nesta sexta-feira, 2, após três dias de debate



O pacote de reformas liberais proposto pelo presidente da Argentina, Javier Milei, foi aprovado pela Câmara dos Deputados do país nesta sexta-feira, 2, por 144 votos favoráveis a 109 votos contrários. Os parlamentares, no entanto, continuarão discutindo ponto a ponto do texto a partir da próxima terça-feira, 6, após um longo debate acompanhado de protestos e incidentes nos arredores do Congresso. Em três dias de debate, a “Lei de Bases e Pontos de Partida para a Liberdade dos Argentinos”, chamada de “Lei Ônibus”, conseguiu o aval dos deputados, mas manteve menos de 400 dos mais de 600 artigos propostos por Milei. As negociações foram feitas com a minoria governista de extrema direita e apoiadores de centro-direita, que solicitaram a retirada de alguns pontos do documento original. Nos arredores do Congresso Nacional, protestos deixaram dezenas de feridos nesta semana, com uso de efeito moral por parte da polícia argentina.

*Com informações da Agence France-Presse