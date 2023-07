Leoa foge, amedronta moradores e mobiliza busca em Berlim com helicópteros, drones e câmeras infravermelhas

Animal foi visto correndo atrás de um javali na cidade; polícia acredita que ela fugiu da casa de uma família onde era tratada como bicho de estimação

Annegret Hilse/Reuters Polícia de Berlim está atrás de leoa desaparecida



A polícia da Alemanha iniciou uma grande operação nesta quinta-feira, 20, ao sul de Berlim para encontrar uma leoa. As autoridades pediram aos moradores que permaneçam dentro de suas casas. “O animal selvagem que escapou ainda não foi encontrado. Pedimos que não saiam de suas casas”, escreveu a conta oficial no Twitter da polícia de Brandemburgo, o estado federal onde fica Berlim. A polícia entrou em alerta após testemunhas comunicarem a presença de um animal selvagem nas redondezas. Suspeita-se que a leoa era criada dentro de casa por uma família e fugiu. “Por volta da meia-noite, recebemos uma mensagem difícil de imaginar. Duas pessoas viram um animal perseguindo outro”, afirmou o porta-voz da polícia de Brandemburgo, Daniel Keip, à rádio RBB. “Um era um javali e o outro, aparentemente, uma leoa. Dois homens gravaram um vídeo com seus telefones, e até policiais experientes admitiram que provavelmente era uma leoa”, acrescentou.

Uma operação para rastrear o animal, usando dois helicópteros, drones e câmeras infravermelhas, foi ampliada na madrugada de quinta-feira, quando cem policiais uniram forças com caçadores e veterinários. Eles pretendem tranquilizar e capturar o animal e só matá-lo se ele representar um perigo para as pessoas, disse Michael Gruber, prefeito de Kleinmachnow, município na fronteira sudoeste de Berlim, onde o animal foi visto pela primeira vez. Ele acrescentou que as buscas agora estão concentradas na parte nordeste do município. Como nenhum zoológico ou circo relatou o desaparecimento de uma leoa, a polícia acredita que ela deve ser um animal de estimação fugitivo.

Grupos de direitos dos animais criticaram sucessivos governos por não proibirem a prática de manter animais selvagens como animais de estimação. “Nas últimas duas décadas, houve casos repetidos de grandes fugas de casas e circos”, disse Peter Hoeffken, do grupo de direitos humanos PETA. “Apesar de inúmeras advertências, os políticos falharam em proibir a manutenção de animais selvagens exóticos.” O zelador do circo, Michel Ramon Rogall, disse que não há nenhum circo com animais selvagens nas estradas do leste da Alemanha. “E eles também não escapariam se houvesse.”

*Com informações de AFP e Reuters