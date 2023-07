Brad Pitt alega em briga judicial que Angelina Jolie arquitetou ‘aquisição hostil’ de vinícola

Astros de Hollywood começaram a se enfrentar na Justiça após a atriz vender secretamente sua parte de uma propriedade que, aparentemente, é de interesse do ator

MARK RALSTON / AFP Angelina Jolie e Brad Pitt colocaram um fim no casamento em 2016



A disputa judicial entre Brad Pitt e Angelina Jolie ganhou um novo capítulo após o ator acusar a ex-mulher de arquitetar uma “aquisição hostil” da vinícola que originou uma disputa judicial entre o ex-casal. A propriedade conhecida como Château Miraval fica em Provence, na França, e foi comprada pelos astros de Hollywood em 2008 quando ainda eram casados. A separação do casal aconteceu em 2016 e, depois de um tempo, eles passaram a brigar na Justiça por causa da propriedade. O atrito se deu após Brad alegar que Angelina vendeu sua parte da vinícola para um oligarca russo, mesmo eles tendo acordado em não vender a propriedade após o divórcio. Consta nos documentos legais, de acordo com o site The Blast, que a empresa de investimentos da protagonista de “Malévola”, Nouvel, também está envolvida no processo e que foi definida por Brad como um negócio duvidoso. “Jolie e Nouvel não foram obrigadas a vender suas participações em uma casa particular de família e nos negócios de vinhos sem o consentimento [de Brad]. No entanto, elas a fizeram, secretamente, por meio de uma suposta venda para a Tenute del Mondo, uma entidade controlada pelo oligarca russo Yuri Shetler”, diz o documento. Em outro trecho, está escrito que “desde então, os réus tentaram uma aquisição hostil do negócio”.

A defesa de Angelina, por outro lado, afirmou que as ações do ator de “Babilônia” no processo “são frívolas, maliciosas e parte de um padrão problemático”: “As alegações de Pitt de que ele e a Sra. Jolie tinham um contrato secreto, não escrito e tácito para consentimento direito sobre a venda de suas participações na propriedade é diretamente contrário ao registro escrito”. As alegações de Brad na ação vieram a público dias após a atriz acusar o ex-marido “saquear” os ativos da vinícola e agir como uma “criança petulante” na disputa judicial que eles enfrentam. A empresa de Angelina busca US$ 350 milhões em danos, dizendo que o plano de Brad é conseguir o controle total do Château Miraval. A artista também afirmou que o ator gastou o dinheiro da empresa em projetos pessoais, usando milhões na reforma de uma piscina e na restauração de um estúdio de gravação. A estrela de “Salt” teria vendido sua participação na vinícola para obter “independência financeira”.