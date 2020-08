Líbano declara 1 dia de luto após explosão no porto de Beirute

Governo anunciou ao menos 25 mortos e 2,5 mil feridos

EFE/EPA/WAEL HAMZEH Explosão matou ao menos 25 pessoas, de acordo com o governo



O primeiro-ministro do Líbano, Hasan Diab, declarou nesta terça-feira (4), segundo a Agência Nacional de Notícias Libanesa (ANN), um dia de luto nacional para amanhã, depois que a capital, Beirute, foi abalada por uma forte explosão no principal porto da cidade. Ao menos 25 pessoas morreram e 2,5 mil ficaram feridas devido à grande explosão, de acordo com números anunciados pelo ministro da Saúde do país, Hamad Hasan, à imprensa local. Ainda segundo ele, os hospitais da capital libanesa estão “cheios de pessoas feridas”.

A Cruz Vermelha Libanesa ainda não informou o número de pessoas que ajudou, mas disse que está recebendo milhares de ligações para seu telefone de emergência. A organização disse pelo Twitter que enviou mais de 30 equipes para tratar os afetados e chamou ambulâncias de todo o país para se deslocarem para a capital. Ao mesmo tempo, hospitais e usuários de redes sociais estão pedindo doações de sangue com urgência, e outros dizem que os centro médicos estão sobrecarregados.

*Com Agência EFE