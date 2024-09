Líbano está à ‘beira do abismo’, alerta chefe da ONU

António Guterres enfatizou que ‘todos deveríamos estar alarmados com esta escalada’

ANGELA WEISS / AFP Gueterres denunciou o "desprezível" ataque do grupo islamista em Israel no dia 7 de outubro



“O povo libanês, o povo israelense e os povos do mundo não podem permitir que o Líbano se torne outra Gaza“, declarou o secretário-geral António Guterres nesta terça-feira (24), ao abrir a Assembleia Geral da ONU em Nova York. Guterres instou a comunidade internacional a “mobilizar-se para um cessar-fogo imediato e a libertação incondicional de todos os reféns” israelenses detidos pelo Hamas. “Todos deveríamos estar alarmados com esta escalada”, alertou. Também denunciou o “desprezível” ataque do grupo islamista em Israel no dia 7 de outubro, afirmando, em contrapartida, que “nada pode justificar o castigo coletivo” que o povo palestino está sofrendo pelas mãos de Israel.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações da AFP