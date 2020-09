Líbano: Prédio pega fogo e Beirute soma 3º incêndio em uma semana; assista

Um edifício em construção no centro da cidade, projetado pela empresa de premiada arquiteta Zaha Hadid, sofreu um incêndio por causas ainda desconhecidas

REUTERS/Edmund Blair Prédio em Beirute, no Líbano, pega fogo



Um edifício em construção no centro de Beirute, projetado pela empresa da premiada arquiteta Zaha Hadid, sofreu um incêndio por causas ainda desconhecidas nesta terça-feira, 15, o terceiro em uma semana na capital libanesa, que ainda se recupera da grande explosão ocorrida no dia 4 de agosto. “Não sabemos as razões para a origem do fogo, mas só levou meia hora para extingui-lo”, afirmou à Agência Efe o chefe de operações da Defesa Civil do Líbano, George Abou Moussa.

Segundo Moussa, 50 pessoas, entre integrantes da Defesa Civil e bombeiros, trabalharam para extinguir o fogo no edifício, “que se encontra em obras” há anos e estava projetado para ser um centro comercial. As chamas foram contidas e não chegaram a outros edifícios. Este é o terceiro incêndio na cidade em apenas uma semana. Na quinta-feira passada, um armazém de pneus no porto de Beirute pegou fogo e gerou uma grande coluna de fumaça negra, dois dias após um outro pequeno incêndio na mesma área.

*Com informações da Agência EFE