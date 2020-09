Novo incêndio atinge região portuária em Beirute, no Líbano; veja vídeos

Segundo a imprensa local, o fogo aconteceu em um depósito onde pneus e óleos eram armazenados

Reprodução / Twitter Pelas imagens, é possível ver trabalhadores fugindo do local em chamas



Após pouco mais de um mês da explosão que matou mais de 200 pessoas e feriou ao menos quatro mil, um novo incêndio acontece, nesta quinta-feira, 10, no porto de Beirute, no Líbano. Segundo informações do site Arab News, e da imprensa local, a Agência Estatal de notícias Nacional informou que o fogo aconteceu em um depósito onde pneus e óleos são armazenados. Bombeiros e a Defesa Civil Libanesa estão no local para controlar as chamas. Vídeos mostram uma grande coluna de fumaça preta subindo no local. Pelas imagens, é possível ver trabalhadores fugindo do local em chamas. Até o momento, não há informações sobre possíveis vítimas.

Ao The Independent, Michel el-Murr, chefe da equipe de busca e resgate do corpo de bombeiros afirmou que reforços foram solicitados. “Estamos tentando apagar o fogo, mas é muito grande. Precisamos de uma mistura de água e espuma. Pedimos apoio, precisamos da Defesa Civil e de todos os bombeiros aqui”, afirma o chefe da operação. Segundo o jornal, helicópteros também estão sendo usados para controlar o incêndio. De acordo com a mídia local, o exército libanês está evacuando a área. O novo incêndio acontece pouco mais depois de um mês da explosão, ocorrida em 4 de agosto, que atingiu um local que armazenava, nos últimos seis anos, nitrato de amônio sem condições de segurança.