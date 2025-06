Líder da oposição em Israel pede o fim da guerra em Gaza

Yair Golan falou às vésperas de uma votação parlamentar sobre o recrutamento de judeus ultraortodoxos, que poderia provocar a queda do governo e abrir o caminho para a realização de eleições antecipadas

O líder da oposição israelense, Yair Golan (esquerda), pediu, nesta segunda-feira (9), o fim imediato da guerra em Gaza e considerou que o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu não representa mais “a grande maioria” dos israelenses. “Hoje, o governo de Israel não representa a grande maioria dos israelenses”, disse Golan, presidente do partido Os Democratas e ex-chefe-adjunto do Exército. Golan falou às vésperas de uma votação parlamentar sobre o recrutamento de judeus ultraortodoxos, que poderia provocar a queda do governo e abrir o caminho para a realização de eleições antecipadas. Após mais de 20 meses da guerra desencadeada pelo ataque do grupo terrorista Hamas em solo israelense, em 7 de outubro de 2023, Israel “deveria pôr fim à guerra o quanto antes”, declarou Golan a jornalistas.

Seu partido, uma aliança de siglas da esquerda, tem apenas quatro assentos no Parlamento israelense, de um total de 120, o que o torna um dos grupos políticos com menor representação. No entanto, em um país onde a formação de coalizões é essencial para se obter a maioria parlamentar, até mesmo partidos relativamente pequenos podem exercer um poder considerável. “A grande maioria quer que Israel siga sendo a pátria do povo judeu e, ao mesmo tempo, um Estado livre, igualitário e democrático”, acrescentou.

*Com informações da AFP

Publicado por Fernando Dias