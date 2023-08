Líder do Grupo Wagner estava a bordo de avião que caiu na Rússia

Yevgeny Prigozhin estava na aeronave que caiu perto da localidade de Kuzhenkino, na região de Tver, a noroeste de Moscou

Ihor TKACHOV / AFPTV / TELEGRAM/ @concordgroup_official / AFP Yevgeny Prigozhin (ao centro) estava na aeronave que caiu próximo de Moscou nesta quarta-feira, 23



O líder do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, estava a bordo do avião que caiu na Rússia nesta quarta-feira, 23. A informação é da agência russa de aviação. A aeronave caiu perto da localidade de Kuzhenkino, na região de Tver, a noroeste de Moscou. Mais sete passageiros e três membros da tripulação morreram, totalizando dez pessoas. A Agência Federal de Transporte Aéreo da Rússia (Rosaviatsiya) iniciou uma investigação sobre a queda do avião da Embraer Legacy. Eles informaram que o nome de Prigozhin aparece na lista de passageiros do voo acidentado junto a outras nove pessoas – eram três pilotos e sete passageiros – deste avião que faria o voo entre Moscou e São Petersburgo. “Foi iniciada uma investigação sobre a queda do avião da Embraer que aconteceu na região de Tver esta noite. De acordo com a lista de passageiros, o nome e o sobrenome de Yevgeny Prigozhin foram incluídos nesta lista”, observou a agência. “Havia dez pessoas a bordo, incluindo três tripulantes. Segundo as primeiras informações, todas as pessoas a bordo morreram”, informou o Ministério russo de Situações de Emergência, um pouco antes, no Telegram. “O Ministério russo para Situações de Emergência está realizando operações de busca”, completou. Ainda não se sabe o que causou a queda da aeronave.

O avião tinha decolado de Moscou, capital russa, e voava para São Petersburgo. Prigozhin foi responsável por liderar um motim contra o Estado-Maior russo e o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, liderada por seus homens, que capturaram brevemente locais militares no sul da Rússia antes de seguirem para Moscou. O motim ocorreu em meio ao conflito da Rússia com a Ucrânia, mas terminou na noite de 24 de junho, com um acordo que previa a partida de Prigozhin para Belarus.