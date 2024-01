Líder do Hamas responsável por interrogar suspeitos de espionagem é morto em ataque aéreo de Israel

Segundo os militares israelenses, Bilal Nofal desempenhava um papel importante no avanço das pesquisas e desenvolvimento do grupo islâmico

JACK GUEZ/AFP Esta foto tirada do sul de Israel, perto da fronteira com a Faixa de Gaza, mostra um foguete sendo disparado de dentro de Gaza em direção a Israel, enquanto as batalhas recomeçavam entre as forças israelenses e os militantes do Hamas, em 1º de dezembro de 2023. Uma trégua temporária entre Israel e o Hamas expirou em 1 de dezembro, com o exército israelita a dizer que as operações de combate tinham sido retomadas, acusando o Hamas de violar a pausa operacional



O Exército de Israel informou nesta quarta-feira, 17, que Bilal Hofal, líder do Hamas responsável por interrogar suspeitos de espionagem foi morto em um ataque aéreo realizado pelo Exército de Israel no sul da Faixa de Gaza, conforme informou o jornal “The Guardian”. Segundo os militares israelenses, Nofal desempenhava um papel importante no avanço das pesquisas e desenvolvimento do Hamas. As Forças de Segurança de Israel afirmaram que a eliminação de Nofal terá um impacto significativo na capacidade da organização terrorista de aprimorar suas habilidades. Além disso, Israel alegou ter matado outros cinco agentes do Hamas nas cidades de Khan Younis e Sheikh Ijlin, no centro da Faixa de Gaza, e destruído lançadores de foguetes utilizados para atacar a cidade israelense de Netivot. Na terça-feira, 16, o chefe do Exército de Israel disse que a fase intensa da ofensiva no enclave palestino está chegando ao fim. “Dissemos claramente que a fase intensiva de operações duraria aproximadamente três meses”, disse o ministro.

“No norte de Gaza, esta fase chega ao fim. No sul, vamos conseguir, e vai acabar em breve”, acrescentou. No mesmo dia, Israel e Hamas firmaram um acordo para fornecimento de medicamentos para os reféns do grupo palestino em troca de ajuda humanitária para a população de Gaza. Nesta quarta, apesar do acordo entre as partes, o Exército israelense intensificou os seus bombardeios no sul de Gaza, onde se espera a entrega de medicamentos aos reféns israelenses em troca de ajuda humanitária aos habitantes de Gaza, no âmbito de um novo acordo. O Hamas indicou que pelo menos 81 pessoas morreram durante a noite no enclave palestino, onde a situação é “catastrófica” segundo a ONU, em pleno inverno. A guerra entre Israel e Hamas já passa dos 100 dias.