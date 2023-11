Líderes do BRICS se reúnem virtualmente para discutir sobre crise na Faixa de Gaza nesta terça

Secretário-geral da ONU, António Guterres, também deve comparecer ao encontro virtual que ocorrerá no dia 21 de novembro

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação Foto oficial dos líderes do Brics em cúpula em Joanesburgo



O grupo de países emergentes BRICS, formado por lideranças do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, realizará uma reunião virtual extraordinária nesta terça-feira, 21, para discutir a crise que atinge a Faixa de Gaza em razão da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. O anúncio foi feito pela presidência sul-africana. Além dos chefes do BRICS estarão presentes também líderes da Arábia Saudita, Argentina, Egito, Etiópia, Irã e Emirados Árabes, países que integraram o grupo em agosto deste ano. O atual presidente do BRICS, Cyril Ramaphosa, chefe do Executivo da África do Sul, afirmou que “estados-membros e convidados farão declarações sobre a atual crise humanitária na Faixa de Gaza”. O secretário-geral da ONU, António Guterres, também participará do encontro virtual. É esperado que ao final da reunião os líderes adotem uma declaração em conjunto sobre a guerra no Oriente Médio. Nos últimos dias, Israel intensificou os ataques à Faixa de Gaza afirmando que militantes do Hamas estão utilizando hospitais para se esconder em túneis, sendo o mais conhecido deles o Al-Shifa, o qual tem estado, constantemente, na mira do exército israelense. De acordo com fontes do Crescente Vermelho, nesta segunda-feira, 20, o Egito recebeu 28 bebês prematuros palestinos que estavam internados no Al-Shifa.

*Com informações da EFE