Líderes mundiais parabenizam Emmanuel Macron pela reeleição na França

Francês venceu Marine Le Pen, no domingo, 24, e vai permanecer como presidente por mais cinco anos

EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO Presidente francês Emmanuel Macron comemora no palco depois de vencer o segundo turno das eleições presidenciais francesas no Champs-de-Mars em Paris



Após vencer a eleição na França e chegar a seu segundo mandato consecutivo – algo que não acontecia há 20 anos no país – Emmanuel Macron foi parabenizado por líderes mundiais pela conquista. O primeiro a mandar mensagem para o francês foi o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. Por meio de uma publicação no Twitter, ele declarou: “Parabéns, caro Emmanuel Macron. Nestes tempos difíceis, precisamos de uma Europa forte e uma França totalmente comprometida com uma União Europeia mais soberana e estratégica”. O presidente espanhol, Pedro Sánchez, também felicitou o francês. O socialista também utilizou as redes sociais para felicitar Macron e destacou que “os cidadãos escolheram uma França comprometida com uma UE (União Europeia) livre, forte e justa”.

Não foi só do lado europeu que saíram os parabéns, os americanos também celebraram a vitória de Macron que vai ficar à frente do país por mais cinco anos. Alberto Fernández, presidente da Argentina, escreveu: “As francesas e os franceses se manifestaram claramente a favor do projeto democrático de Emmanuel Macron. Diante das vozes estridentes da extrema direita, propagadora do ódio e do preconceito, a força tranquila dos democratas é mais uma vez a maioria política na França”. O líder colombiano, Iván Duque, também prestou suas felicitações. “Parabenizamos o presidente da França, Emmanuel Macron, por sua reeleição, grande amigo da Colômbia e defensor dos valores democráticos”, escreveu Duque em mensagem em sua conta no Twitter.

Chaleureux bravo cher @EmmanuelMacron En cette période tourmentée, nous avons besoin d’une Europe solide et d’une France totalement engagée pour une Union européenne plus souveraine et plus stratégique. Nous pouvons compter sur la #France #5 ans de plus. pic.twitter.com/JEPf6Pqght — Charles Michel (@CharlesMichel) April 24, 2022

Los ciudadanos han elegido una Francia comprometida con una UE libre, fuerte y justa. Gana la democracia. Gana Europa. Enhorabuena @EmmanuelMacron. #Presidentielles2022 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 24, 2022

Les françaises et français se sont exprimés clairement en faveur du projet démocratique d’@EmmanuelMacron.

Face aux voix de l’extrémisme, source de haine et de xénophobie la force tranquille des démocrates représente toujours l’opinion politique majoritaire en France. pic.twitter.com/BHZgy8r901 — Alberto Fernández (@alferdez) April 24, 2022