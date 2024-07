Líderes mundiais reagem a atentado contra Trump

Presidentes e primeiros-ministros expressaram seu apoio às pessoas afetadas pelo tiroteio deste sábado, que matou um espectador e deixou outros dois gravemente feridos

JEFF SWENSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA ‘Uma bala perfurou minha orelha’, descreve Trump após atentado em comício



Líderes mundiais reagiram com choque ao ferimento de Donald Trump em uma tentativa de assassinato contra o ex-presidente dos Estados Unidos em um comício eleitoral. Presidentes e primeiros-ministros se pronunciaram contra a violência política e expressaram seu apoio às pessoas afetadas pelo tiroteio deste sábado, que matou um espectador e deixou outros dois gravemente feridos. Confira:

Europa

O alto representante para as Relações Exteriores da União Europeia, Josep Borrell, condenou o ataque, afirmando que “mais uma vez, testemunhamos atos de violência contra representantes políticos”. O primeiro-Ministro britânico, Keir Starmer, disse que estava “horrorizado com as cenas chocantes” no comício. “A violência política de qualquer forma não tem lugar em nossas sociedades”, disse o premiê. Referindo-se a “essas horas sombrias”, o líder nacionalista da Hungria, Victor Orban, ofereceu seus “pensamentos e orações” a Trump. A primeira-Ministra italiana, Giorgia Meloni, disse que estava “acompanhando com apreensão” as atualizações da Pensilvânia, onde ocorreu o comício, e desejou a Trump uma rápida recuperação. A líder de direita expressou sua esperança de que “nos próximos meses da campanha eleitoral, o diálogo e a responsabilidade prevaleçam sobre o ódio e a violência”.

Américas

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que o atentado “deve ser repudiado veementemente por todos os defensores da democracia e do diálogo na política. O que vimos hoje é inaceitável”. O presidente da Argentina, Javier Milei, culpou a “esquerda internacional” após a tentativa de assassinato. “Com medo de perder nas urnas, eles recorrem ao terrorismo para impor sua agenda retrógrada e autoritária”, disse o presidente populista. O governo da Costa Rica condenou o ataque e disse que estava acompanhando as atualizações sobre “este ato inaceitável”. “Como líder em democracia e paz, rejeitamos todas as formas de violência”, disse a presidência. O presidente do Chile, Gabriel Boric, expressou sua “condenação incondicional” ao atentado. “A violência é uma ameaça às democracias e enfraquece nossa convivência. Todos devemos rejeitá-la”, disse Boric. Na Bolívia, o presidente Luis Arce disse que “apesar de nossas profundas diferenças ideológicas e políticas, a violência, venha de onde vier, deve ser sempre rejeitada por todos”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Ásia-Pacífico

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, afirmou estar “profundamente preocupado” pelo atentado contra Trump. “Eu condeno veementemente o incidente. A violência não tem lugar em democracias. Eu desejo a ele uma recuperação rápida”, acrescentou. O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, se manifestou contra ataques políticos, dizendo que “devemos nos manter firmes contra qualquer forma de violência que desafie a democracia.” O presidente de Taiwan, Lai Ching-te, ofereceu suas “sinceras condolências” às vítimas do ataque. “A violência política de todo tipo nunca é aceitável em nossas democracias”, disse. Anthony Albanese, da Austrália, descreveu o tiroteio como “preocupante e perturbador”, expressando seu alívio pelo fato de Trump estar seguro.”Não há lugar para a violência no processo democrático”, disse o primeiro-ministro. O primeiro-ministro da Nova Zelândia, Chris Luxon, ecoou essas opiniões, escrevendo “nenhum país deve enfrentar tal violência política”.

Oriente Médio

O Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que ele e sua esposa Sara “ficaram chocados com o aparente ataque ao Presidente Trump”.”Rezamos pela sua segurança e rápida recuperação”, disse Netanyahu.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações da AFP