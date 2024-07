Obama diz que não há lugar para violência política nos EUA e deseja melhoras a Trump

O ex-presidente americano Barack Obama afirmou que “não há absolutamente qualquer lugar para violência” na democracia dos Estados Unidos e expressou alívio pelo fato de o ex-presidente Donald Trump não ter sido gravemente ferido no tiroteio ocorrido durante um comício na Pensilvânia. “Ainda não sabemos exatamente o que aconteceu, mas precisamos ficar todos aliviados que o ex-presidente Trump não saiu seriamente ferido e usar este momento para nos comprometermos novamente com nossa civilidade e respeito em nossa política,” escreveu Obama em uma publicação no X, antigo Twitter. Ele também desejou uma rápida recuperação ao republicano.

There is absolutely no place for political violence in our democracy. Although we don’t yet know exactly what happened, we should all be relieved that former President Trump wasn’t seriously hurt, and use this moment to recommit ourselves to civility and respect in our politics.…

— Barack Obama (@BarackObama) July 13, 2024