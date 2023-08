Lisboa é tomada por cerca de 200 mil fiéis em 1º dia da Jornada Mundial da Juventude

JMJ recebeu nesta terça-feira a presença do papa Francisco e espera um milhão de pessoas

EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES JMJ começou nesta segunda e termina em 6 de agosto



Cerca de 200 mil fiéis, dos mais de um milhão esperados para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), já chegaram a Lisboa, cidade inundada de símbolos religiosos e paralisada por restrições de mobilidade e controles de segurança impostos na véspera da chegada do papa Francisco. Dezenas de milhares de jovens de todo o mundo tomaram as ruas para chegar à Colina do Encontro, no emblemático Parque Eduardo VII, coroada por um altar gigante, que servirá de cenário para a cerimônia de abertura da JMJ, oficiada por Manuel Clemente, cardeal patriarca de Lisboa. Cantando canções religiosas, portando bandeiras e em clima de festa, os jovens lotaram o parque, de onde se avista o centro histórico da cidade, que hoje parece praticamente deserto devido às limitações impostas por questões de segurança. A circulação de automóveis está proibida no centro de Lisboa e as estações de metrô próximas da região estão fechadas. Milhares de policiais participam de um forte dispositivo de segurança que cobre a capital e sua região metropolitana. Os controles são multiplicados para se chegar à Colina do Encontro, embora os telões instalados nos arredores permitam que centenas de milhares de pessoas acompanhem as cerimônias.

Os organizadores esperam um milhão de fiéis e contabilizam cerca de 200 mil apenas na capital, vindos de todo o mundo. Os espanhóis (77.224 de um total de 345 mil inscritos) lideram a participação na JMJ, à frente dos italianos (59.469), portugueses (43.742) e franceses (42.482), segundo a organização, que dizem estar “representados todos os países, exceto Maldivas”. Mais de 25.000 voluntários, majoritariamente de Portugal e Espanha, ajudam os organizadores, que entregaram 5.000 credenciais de imprensa. Além disso, a JMJ terá 688 bispos, dos quais 30 são cardeais, em grande parte da Itália (109) e da Espanha (70). A Jornada Mundial da Juventude termina no dia 6 e a partir desta quarta-feira, 2, conta com a presença do papa Francisco, que conduzirá as celebrações em Lisboa e arredores, com uma breve visita a Fátima no dia 5.

*Com informações da EFE