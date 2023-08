Lista de espera para pedir asilo no Reino Unido atinge recorde de 175 mil pessoas

Organização de apoio aos imigrantes disse que os atrasos no sistema estão tendo ‘efeito devastador’ sobre os requerentes de asilo

Maxim Hopman/Unsplash Reino Unido teve recorde de emissão de vistos de trabalho a imigrantes no ano passado



A lista de espera de imigrantes que aguardam uma decisão sobre seus pedidos de asilo no Reino Unido ultrapassou pela primeira vez as 175 mil pessoas em junho, 44% a mais do que há 12 meses, segundo informou nesta quinta-feira, 24, o Ministério do Interior britânico. As estatísticas publicadas indicam que, desde o início de 2023, 78.768 pessoas apresentaram pedidos de asilo no país, além das que já aguardavam. O Ministério do Interior britânico finalizou um total de 23.702 casos este ano, entre os quais concedeu status de refugiado, proteção humanitária ou outras formas de asilo a 71% dos requerentes. A organização de apoio aos imigrantes, Conselho de Refugiados, disse à imprensa que os atrasos no sistema “estão tendo um efeito devastador” sobre os requerentes de asilo. “Suas vidas estão suspensas indefinidamente enquanto aguardam ansiosamente se poderão permanecer no Reino Unido”, declarou a organização. O governo britânico indicou que nos últimos 12 meses até junho foram concedidos 538.887 vistos de trabalho a estrangeiros, um recorde desde que os registros atuais começaram em 2005. Além disso, foram oferecidos 675.208 vistos de estudante, 75.717 vistos de reagrupamento familiar e 90.323 autorizações de residência no âmbito do programa de acolhimento para ucranianos, entre outros vistos.

*Com informações da EFE