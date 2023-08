Trump é preso por associação criminosa e conspiração eleitoral; veja foto do ex-presidente fichado

É a primeira vez que um presidente dos EUA aparece em foto da polícia

EFE/EPA/JUSTIN LANE Investigado em diversos casos, foi a primeira vez que Trump tirou a tradicional foto policial



O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi fichado nesta quinta-feira, 24, depois de ser preso por associação criminosa e conspiração eleitoral. Durante uma sessão que durou menos de 30 minutos, Trump, de 77 anos, foi formalmente acusado de 13 acusações na prisão do condado de Fulton, em Atlanta, de acordo com registros divulgados pelo escritório do xerife. Ele foi fotografado em uma foto policial e posteriormente liberado sob fiança de US$ 200 mil (R$ 988 mil). Trump, acusado de conspirar com outros 18 acusados para anular o resultado das eleições de 2020 no estado sulista, passou brevemente pela prisão antes de partir em um comboio em direção ao aeroporto. Em declarações aos jornalistas após a prisão, Trump disse que era um “dia muito triste para os Estados Unidos” e acusou seus oponentes democratas de “interferência eleitoral”. “O que aconteceu aqui é uma paródia da justiça”, acrescentou. “Eu não fiz nada de errado”. Seu ex-advogado Rudy Giuliani, um dos 19 processados pelas tentativas de anular o resultado das eleições de 2020 no estado, disse na quarta-feira que falou com Trump para desejar boa sorte. “O que estão fazendo com ele é um ataque à Constituição dos Estados Unidos”, disse Giuliani ao sair da prisão.

*Com informações da AFP