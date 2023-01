Livro de memórias do príncipe Harry bate recorde de livro de não-ficção mais vendido na história

‘Spare’ só fica atrás dos números da saga de Harry Potter em seu primeiro dia de vendas

EFE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO Mais de 1,4 milhão de cópias da autobiografia foram vendidas em seu primeiro dia



O livro de memórias do príncipe Harry, ‘Spare‘, está fazendo um grande barulho. Lançada mundialmente nesta sexta-feira, 14, a autobiografia publicada pela Random House bateu o recorde do Guinness World Records de livro de não-ficção mais vendido da história. Foram 1,43 milhões de cópias só no primeiro dia. Somente os livros da saga Harry Potter venderam mais em seu primeiro dia. O livro de Harry bateu o recorde que era de Barack Obama com ‘A Promised Land’, lançado em 2020, que vendeu 887 mil cópias no lançamento. ‘Spare’ tem revelações sobre a vida da Família Real Britânica e a vida pessoal do príncipe. Para saber de alguns dos principais assuntos tratados no livro, clique aqui.