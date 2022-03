Lukashenko e Putin concordam em se apoiar mutuamente em meio a sanções do ocidente

Presidentes aliados de Belarus e da Rússia não chegaram a assinar nenhum acordo, e apenas concluíram a parceria conceitualmente até o momento

Os presidentes da Belarus e da Rússia, Alexander Lukashenko e Vladimir Putin respectivamente, concordaram em se apoiar mutuamento em meio às sanções aplicadas por países ocidentais. Até o momento, a parceria foi feira apenas conceitualmente, sem assinatura de contratos ou acordos. A informação foi divulgada pela secretária de imprensa presidencial da Belarus, Natalia Eismont, à agência BelTA após um encontro das autoridades na última sexta-feira, 11, em Moscou. “Os chefes de Estado concordaram conceitualmente com medidas conjuntas de apoio mútuo em meio à pressão de sanções, inclusive sobre os preços da fonte de energia”, disse ela.

Moscou e Minsk acreditam que o conflito na Ucrânia pode ser resolvido a qualquer momento, caso Kiev aceite as exigências russas. “Os chefes de Estado estabeleceram como prioridade e discutiram exaustivamente a situação no mundo, na região e na Ucrânia. Um dos principais tópicos neste contexto foi o andamento das conversações que estão ocorrendo na Bielorrússia, como bem como as opiniões dos lados russo e ucraniano”, disse Eismant. Entre os assuntos conversados, os presidentes concordaram com o fornecimento de modelos modernos de equipamentos militares para Minsk, capital da Belarus. “Durante as negociações, [os lados] se concentraram no desenvolvimento do complexo industrial militar e na defesa do Estado da União. Em particular, concordamos com o fornecimento dos modelos mais modernos de equipamentos militares da Rússia para a Belarus em um futuro próximo”, disse o secretário de imprensa do líder bielorrusso.