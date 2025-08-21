Lula critica banqueiros e interferência de Trump na política brasileira em evento SP

Presidente da República disse ainda que os ricos não precisam do governo federal, apenas quando necessitam de empréstimos

MIGUEL PESSOA/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO O presidente declarou ainda que os banqueiros acham que ele é um "babaca" por fazer investimentos em políticas de inclusão social



Em um evento realizado em São Paulo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez duras críticas à interferência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na política do Brasil. Lula destacou que os profissionais de odontologia brasileiros possuem uma qualidade superior à dos americanos, “apesar da arrogância” americana. “Não tem lugar nenhum do mundo que tenha a qualidade dos dentistas que tem o Brasil. Nem os Estados Unidos da América, com a arrogância deles, têm a qualidade de dentistas que nós temos”, afirmou o presidente. Lula disse ainda que os ricos não precisam do governo federal, apenas quando necessitam de empréstimos. O presidente declarou ainda que os banqueiros acham que ele é um “babaca” por fazer investimentos em políticas de inclusão social.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Quando um governo investe 400 bilhões de reais em políticas de inclusão social, tem gente que não gosta e acha que esse dinheiro deveria estar na especulação. Os banqueiros pensam para que gastar dinheiro com pobre? Esse Lula é um babaca”, disse o presidente. Nesta quinta, Lula entregou 400 Unidades Odontológicas Móveis (UOM) em Sorocaba (SP). Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), os veículos vão beneficiar 400 municípios e integram os investimentos do Novo PAC Saúde.

*Reportagem produzida com auxílio de IA e Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias