Lula critica banqueiros e interferência de Trump na política brasileira em evento SP
Presidente da República disse ainda que os ricos não precisam do governo federal, apenas quando necessitam de empréstimos
Em um evento realizado em São Paulo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez duras críticas à interferência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na política do Brasil. Lula destacou que os profissionais de odontologia brasileiros possuem uma qualidade superior à dos americanos, “apesar da arrogância” americana. “Não tem lugar nenhum do mundo que tenha a qualidade dos dentistas que tem o Brasil. Nem os Estados Unidos da América, com a arrogância deles, têm a qualidade de dentistas que nós temos”, afirmou o presidente. Lula disse ainda que os ricos não precisam do governo federal, apenas quando necessitam de empréstimos. O presidente declarou ainda que os banqueiros acham que ele é um “babaca” por fazer investimentos em políticas de inclusão social.
“Quando um governo investe 400 bilhões de reais em políticas de inclusão social, tem gente que não gosta e acha que esse dinheiro deveria estar na especulação. Os banqueiros pensam para que gastar dinheiro com pobre? Esse Lula é um babaca”, disse o presidente. Nesta quinta, Lula entregou 400 Unidades Odontológicas Móveis (UOM) em Sorocaba (SP). Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), os veículos vão beneficiar 400 municípios e integram os investimentos do Novo PAC Saúde.
*Reportagem produzida com auxílio de IA e Estadão Conteúdo
Publicado por Fernando Dias
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.