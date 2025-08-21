Presidente do Conselho da Petrobras renuncia para assumir diretoria da ANP

Com a saída, vacância na petroleira brasileira será preenchida temporariamente por suplentes até a próxima assembleia

O presidente do Conselho de Administração da Petrobras, Pietro Mendes, anunciou sua renúncia ao cargo, marcando uma mudança significativa na liderança da estatal. Mendes, que também desempenhava a função de Secretário de Petróleo, Gás e Biocombustíveis no Ministério de Minas e Energia, foi recentemente aprovado por comissões e pelo Senado Federal para assumir uma diretoria na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A posição na ANP é altamente valorizada, e Mendes já era um nome cotado para a agência, onde atuou como superintendente em 2017.

Com a saída de Mendes, a vacância no Conselho de Administração da Petrobras será preenchida temporariamente por suplentes até a próxima assembleia. Durante essa reunião, um novo nome será eleito para ocupar o cargo estratégico. A expectativa é de uma disputa acirrada, dado o peso e a influência que a posição exerce sobre a direção da empresa e suas políticas futuras.

