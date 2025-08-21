Jovem Pan > Notícias > Política > Presidente do Conselho da Petrobras renuncia para assumir diretoria da ANP

Presidente do Conselho da Petrobras renuncia para assumir diretoria da ANP

Com a saída, vacância na petroleira brasileira será preenchida temporariamente por suplentes até a próxima assembleia

  • Por da Redação
  • 21/08/2025 13h51
  • BlueSky
Jefferson Rudy/Agência Senado secretário nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia (MME), Pietro Mendes A expectativa é de uma disputa acirrada

O presidente do Conselho de Administração da Petrobras, Pietro Mendes, anunciou sua renúncia ao cargo, marcando uma mudança significativa na liderança da estatal. Mendes, que também desempenhava a função de Secretário de Petróleo, Gás e Biocombustíveis no Ministério de Minas e Energia, foi recentemente aprovado por comissões e pelo Senado Federal para assumir uma diretoria na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A posição na ANP é altamente valorizada, e Mendes já era um nome cotado para a agência, onde atuou como superintendente em 2017.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Com a saída de Mendes, a vacância no Conselho de Administração da Petrobras será preenchida temporariamente por suplentes até a próxima assembleia. Durante essa reunião, um novo nome será eleito para ocupar o cargo estratégico. A expectativa é de uma disputa acirrada, dado o peso e a influência que a posição exerce sobre a direção da empresa e suas políticas futuras.

Com informações de Rodrigo Viga

Leia também

Haddad diz que 'faltou liderança' em SP para evitar esquema de corrupção
Imaginem o quanto um quarto mandato incomodaria a oposição, diz Lula em SP
Advogado de Bolsonaro diz que ex-presidente 'nunca cogitou sair do Brasil'

*Reportagem produzida com auxílio de IA

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >