Lula critica ONU em Paris: ‘Não representa mais quase nada’

Na visão do presidente, o mundo está ‘órfão’, sem uma governança global e sem reprimenda de quem descumpre acordos

EFE/EPA/LUDOVIC MARIN / PISCINA MAXPPP FORA Lula acusou países de descumprirem acordos da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP)



Durante o Fórum Empresarial Brasil-França, realizado em Paris, o presidente Lula expressou sua insatisfação com a Organização das Nações Unidas (ONU), afirmando que a entidade “não representa mais quase nada”. “A ONU criou o Estado de Israel em 1947, por que não criou o Estado de Palestina agora? Porque não tem força”, destacou. Lula discursou no encerramento do Fórum Empresarial Brasil-França, em Paris. “Nós não temos governança mundial hoje, a ONU não representa quase nada mais, nenhuma decisão da ONU é cumprida, e os cinco países que são membros permanentes do Conselho de Segurança também não obedecem à ONU”, afirmou o presidente brasileiro.

Na visão de Lula, o mundo está “órfão”, sem uma governança global e sem reprimenda de quem descumpre acordos. “Não vamos deixar o (presidente dos EUA, Donald) Trump ser essa governança. Tem que ser um coletivo, não pode ter direito de veto”, ressaltou o líder brasileiro. Lula acusou países de descumprirem acordos da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP) e que os países riscos têm um “passivo histórico”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Eles têm que pagar esse contencioso, se não, não resolve o problema. Vocês já tiraram proveito do planeta, já criaram o Estado de bem-estar social, e nós que não criamos nada não vamos poder criar?”, apontou o presidente.

*Reportagem produzida com auxílio de IA e Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias