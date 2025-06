Brasil é reconhecido como país livre de febre aftosa

Certificação foi concedida pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) no dia 29 de maio; reconhecimento veio sem a necessidade de vacinação

Ricardo Stuckert/P Lula recebe certificado de país livre da febre aftosa



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu, nesta sexta-feira (6), um importante reconhecimento internacional: o certificado que atesta o Brasil como um país livre da febre aftosa sem a necessidade de vacinação. A certificação foi concedida pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) no dia 29 de maio. “É dia de agradecimento ao esforço que os produtores de gado no Brasil, que o Ministério da Agricultura, que os frigoríficos brasileiros trabalharam 60 anos para serem reconhecidos como cidadãos de primeira categoria”, disse Lula. Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, destacou a eficácia do sistema sanitário brasileiro e as colaborações que possibilitaram a vacinação contra a febre aftosa. “Estando preparados, nós conseguimos, com toda certeza segurar o foco no âmbito de uma única granja. É muito difícil este procedimento e o Brasil está se mostrando muito eficiente. Então, não se trata aqui de comemorar crise, mas a oportunidade da crise, de mostrar essa robustez”, disse Fávaro.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), também comentou sobre o impacto positivo que o certificado terá na balança comercial do Brasil, trazendo benefícios financeiros significativos. “Este reconhecimento poderá dizer para a China que ela pode nos reconhecer [o país inteiro], como reconhece Rio Grande do Sul, Paraná, Acre e Rondônia, livres de vacina de febre aftosa sem vacinação, podendo vender carne com osso e miúdo suínos. Isto dá só para o Rio Grande do Sul, no período de um ano, US$ 120 milhões, que vai para a balança comercial, mas que vai também distribuído numa pleia de pequenos produtores integrados que vão fazer justiça social”, disse.

Antes da cerimônia de entrega do certificado, Lula foi homenageado com o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Paris 8. Essa distinção reconhece seu empenho em promover políticas de acesso ao ensino superior e sua defesa da democracia. Durante seu discurso, o presidente ressaltou a importância da educação e a luta por igualdade de oportunidades para todos os cidadãos.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA