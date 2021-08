Lula dá conselho a ditador da Nicarágua e pede que ele ‘não abra mão da democracia’

Ex-presidente se dirigiu a Daniel Ortega em entrevista dada a canal mexicano e falou que ‘tem informações de que as coisas não andam tão bem’ no país latino

TVT/Youtube/Reprodução de vídeo Lula deu entrevista ao canal TVT



Em entrevista ao jornal mexicano TVT na última semana, o ex-presidente Lula (PT) deu um conselho ao ditador da Nicarágua, o ex-guerrilheiro Daniel Ortega, que governa o país latino desde 2007 e vai disputar o quarto mandato eleitoral com seus principais adversários políticos presos. “Faz dez anos que eu não tenho contato com a Nicarágua, não sei o que está acontecendo com a Nicarágua, mas tenho informações de que as coisas não andam bem por lá, mas se eu puder dar um conselho a Daniel Ortega, se eu puder dar um conselho a ele e a qualquer outro presidente, é não abram mão da democracia. Não abra mão de defender a liberdade de imprensa, a liberdade de comunicação, a liberdade de expressão, porque é isso que fortalece a democracia”, disse Lula.

Por mais de 40 minutos, ele falou sobre o passado do Brasil e afirmou que já deu conselhos a outros líderes latinos quando era presidente. “Eu dizia para o Chávez, eu dizia para o Uribe, que toda vez que um governante começa a se achar insubstituível e toda vez que um governante começa a se achar imprescindível está surgindo um pouco de ditadura naquele país”, opinou, ao comentar que, no caso da Nicarágua, uma alternância de poder “seria boa”. O presidente também “relembrou” a própria idoneidade ao afirmar que, mesmo com boa aprovação popular no ano de 2008, não aceitou um terceiro mandato para respeitar a Constituição.