Lula deve se reunir com Zelensky neste domingo após pressão do G7

Reunião ainda não tem um horário certo, mas os chefes de Estado vão estar frente a frente durante uma sessão de trabalho na cúpula que está sendo realizada em Hiroshima

TAKASHI AOYAMA / POOL Lula na cúpula do G7 em Hiroshima



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve realizar uma reunião bilateral com o líder ucraniano Volodymyr Zelensky, neste domingo, 21, confirmou a assessoria do Planalto à Jovem Pan. Ainda não há um horário exato para o encontro dos chefes de Estados, mas há indícios de que pode ser realizado no final da tarde, manhã no Brasil. Os dois estão em Hiroshima, no Japão, para a cúpula do G7, e o brasileiro foi pressionado pelos países-membros para confirmar o encontro. O pedido para reunião partiu do líder ucraniano, que também fez a mesma solicitação para à Índia. Desde o início do conflito na Ucrânia, o Brasil assumiu uma postura de neutralidade e em algumas ocasiões, Lula já chegou a dizer que Zelensky é tão culpado quando Vladimir Putin pelo conflito que acontece no Leste Europeu. Na manhã deste domingo, ainda sábado no Brasil, Lula e Zelensky vão ficar frente a frente durante uma sessão de trabalho entre os países do G7 e as nações convidadas para a cúpula. Segundo a imprensa japonesa, eles vão participar do painel “Rumo a um mundo pacífico, estável e próspero”, que está previsto para acontecer às 11h45 (23h45 em Brasília). A presença de Zelensky no Japão foi uma surpresa. Apesar dele já estar confirmado na cúpula, de última hora ele resolveu trocar sua participação de videoconferência por presencial. Lula já iniciou seus trabalhos de domingo no Japão. Pela manhã ele participou de uma homenagem às vítimas da bomba atômica lançada sobre Hiroshima em agosto de 1945, ao final da 2ª Guerra Mundial.