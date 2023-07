Lula deverá encontrar Joe Biden em breve para tratar de cooperação espacial, diz diretor da Nasa

Presidente da República recebeu Bill Nelson e embaixadora dos EUA no Brasil, Elizabeth Bagley, no Planalto, nesta segunda-feira, 24

Ricardo Stuckert/Presidente da República Presidente Lula recebe administrador da NASA e embaixadora dos EUA no Planalto



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá encontrar com presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para tratar da cooperação espacial “em breve”, de acordo com informações do diretor da NASA, a agência espacial dos Estados Unidos, Bill Nelson, que esteve no Palácio do Planalto nesta segunda-feira, 24, para reuniões. A conversa com Lula e ministros, bem como a embaixadora dos EUA no Brasil, Elizabeth Bagley, segundo o diretor, durou cerca de uma hora e meia, quando foram tratados temas como a oferta de cooperação espacial para a vigilância sobre a Amazônia, além do retorno de humanos à Lua. “Tivemos uma conversa bem ampla com o presidente e seu time e estamos ansiosos para trabalhar com todos eles. O presidente Biden conversará com ele [Lula] em algum momento no futuro próximo”, disse Nelson. Os representantes da NASA agora seguirão para visitar o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e a Embraer, ambos em São Paulo. “Estamos colocando novos três satélites que vão adicionar extrema habilidade extrema poder identificar a destruição da floresta”, explicou Nelson.