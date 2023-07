Bancos limpam nome de dois milhões de brasileiros que tinham dívida de até R$ 100

Brasileiros endividados poderão aderir, até o dia 31 de dezembro, ao programa idealizado pelo governo federal, com o apoio da Febraban

A Federação Brasileira de Banco (Febraban) divulgou o balanço parcial dos acordos realizados dentro do Programa Desenrola Brasil. Até o último sábado, 22, os bancos retiraram as anotações negativas (desnegativaram) de mais de dois milhões de registros de clientes que tinham dívidas bancárias de até R$ 100, e repactuaram dívidas que chegam a quase R$ 500 milhões na Faixa 2, em mais de 150 mil contratos de dívidas. A Faixa 1, que será destinada à renegociação de dívidas para quem tem renda mensal de até dois salários mínimos, deve abrir inscrições em setembro.

Os brasileiros endividados poderão aderir, até o dia 31 de dezembro, ao programa idealizado pelo governo federal, com o apoio da Febraban. O Programa Desenrola Brasil tem como principal objetivo reintroduzir pessoas com restrição de crédito na economia, oferecendo melhores condições de renegociação das dívidas, com recursos exclusivos oferecidos por cada banco. “As condições para renegociação das dívidas, nessa etapa, serão diferenciadas e caberá a cada instituição financeira, que aderir ao programa, defini-la”, diz a nota da entidade.